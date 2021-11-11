Открывая заседание, Нюсрет Омаров подчеркнул важность привлечения инвестиций в республику, в первую очередь, с целью создания дополнительных рабочих мест:

«Сегодня на заседание Комиссии вносятся заявки от двух организаций – ООО «Хазар и ООО «Проект-Строй». Указанные проекты в установленном порядке прошли согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан и администрацией моногорода Дагестанские Огни» - отметил врио Первого вице-премьера.

Подробнее о проводимой работе по привлечению резидентов рассказал заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Шамиль Аммаев.

«В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР в моногородах Республики Дагестан включено 16 предприятий, в том числе на ТОСЭР «Каспийск» – 13, на ТОСЭР «Дагестанские Огни». Привлечено инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов 357,8 млн рублей и создано 300 рабочих мест. В 2021 году исключены из реестра ТОСЭР «Каспийск» 10 резидентов в связи с невыполнением минимальных требований по объему капитальных вложений и созданию рабочих мест из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции» - отметил Аммаев.

Подробнее о самих проектах рассказали инициаторы.

Как сообщил генеральный директор ООО «Хазар» Шамиль Кадилобагандов, проектом планируется реализация в моногороде Дагестанские Огни предприятия по производству концентрированных соков, пюре и нектаров. В соответствии с бизнес - планом общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 2438,3 млн рублей, при этом планируется создание 103 новых рабочих мест.

Об инвестиционном проекте по производству товарного бетона на территории моногорода Дагестанские Огни доложил представитель ООО «Проект-Строй» Фейтулла Фейтуллаев. «Мы предусматриваем строительство в городе Дагестанские Огни завода по производству товарного бетона, и в соответствии с бизнес - планом готовы вложить 16 млн рублей, создать порядка 13 высокопроизводительных рабочих мест» - сообщил Фейтуллаев.

Далее по результатам заседания было принято решение о заключении соглашения и направления в Минэкономразвития РФ материалов для включения в Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Следует отметить, что Постановлениями Правительства Российской Федерации созданы территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни».

Наличие статуса резидента ТОСЭР в моногородах в целом предполагает налоговые льготы и преференции (пониженные ставки по отчислениям во внебюджетные фонды с 30 до 7,6% в течение трех лет со дня создания ТОСЭР, нулевые ставки налога на имущество и земельному налогу, пониженные ставки по налогу на прибыль – 5% в течение первых пяти лет, 13% - следующие пять лет). Минимальный объем капитальных вложений для резидентов ТОСЭР «Каспийск» установлен по объему инвестиций – 5 млн руб. и 20 рабочих мест, по ТОСЭР «Дагестанские Огни» – 2,5 млн руб. и 10 рабочих мест.