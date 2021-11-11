Конференция по защите исторической памяти о Великой Отечественной войне прошла в Махачкале

Конференция «Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: проблемы и перспективы» состоялась в «Доме дружбы». Мероприятие было организовано Министерством по национальной политике и делам религии РД, информирует РИА "Дагестан".

В нем приняли участие Герои России, представители органов власти, общественных организаций, молодежных движений, научного сообщества, преподаватели вузов. В качестве приглашенных экспертов выступили доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ Александр Зданович и председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Сергей Липовой.

Участниками обсуждалось сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, вопросы фальсификации истории, современные тенденции в профессиональной деятельности преподавателей истории и обществознания, роль государства и общества в процессе сохранения передачи и трансформации исторической памяти.

Открывая конференцию, министр по национальной политике и делам религии РД Энрик Муслимов отметил, что тенденции формирования исторической памяти в современных условиях – одно из тех направлений, которому важно и нужно придавать значение, оно формирует патриотическое воспитание молодежи.

«Десятки тысяч сыновей всех народностей республики награждены орденами и медалями. 56 Дагестанцев удостоены звания героя советского союза, 7 человек стали кавалерами ордена славы всех трех степеней. Фамилии этих героев можно увидеть на обелиске, на центральной площади. На весь мир прославился дважды герой советского союза, военный летчик Амет-Хан Султан, в детстве я был впечатлен его подвигами и когда вырос сам стал летчиком. Ратные и трудовые подвиги дагестанцев во времена Великой Отечественной войны, как и других народов нашей многонациональной страны, навсегда останутся в народной памяти», – отметил в своем выступлении Сергей Липовой.

«В Российской Федерации функционирует в целом эффективная система по предупреждению фальсификации и искажении истории Великой Отечественной войны. Она включает сегодня в себя нормативно-правовую базу по защите исторического наследия нашего отечества, формирование в федеральных, региональных ведомствах и на муниципальном уровне соответствующих органов управления, просветительская работа и оперативное реагирование на попытки фальсификации искажения истории. Сейчас мы можем наблюдать накал фальсификации идеологической борьбы. Спустя столько лет после вероломного нападения нацистской Германии, нападки на советское прошлое продолжаются. На сегодняшний день, выпущено 27 томов, документов, о преступлениях нацистов на территории нашей страны, это уникальнейшие документы, и я являюсь из числа тех людей, которые постарались, чтобы эти архивы вышли в свет», – говорил в своем докладе Александр Зданович.

Заместитель председателя Комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Елена Ельникова, в свою очередь, подчеркнула актуальность темы и важность проведения подобных мероприятий. Она подчеркнула, что это та площадка, где необходимо транслировать и выделять позитивный опыт, транслировать его не только во всех регионах РФ, но и на международном уровне.

«Важно передавать объективную информацию нашему молодому поколению, которая сформирует их духовно-нравственный стержень, патриотическую, гражданскую позицию», –добавила Ельникова.

В завершении конференции Энрик Муслимов поблагодарил всех участников конференции за интересные доклады и дал возможность журналистам задать вопросы.