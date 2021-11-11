ЗАМАНА - ФАДН России объявляет о старте Всероссийской общественной премии премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

ФАДН России объявляет о старте Всероссийской общественной премии премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

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11 ноября, 2021. Четверг 11:16
ФАДН России объявляет о старте Всероссийской общественной премии премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

Стартовал прием заявок на соискание V-й Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» (конкурс лучших реализованных проектов). Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия страны.

ФАДН России объявляет о старте Всероссийской общественной премии премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»
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Конкурс проводится по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

К участию в Конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2020 – 2021 годах, ранее не принимавшие участие в Конкурсе.

Приём заявок продлится с 1 ноября по 26 ноября 2021 г. по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., после чего Экспертный совет, в состав которого входят известные мировые ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Итогом станет награждение обладателей лучших реализованных проектов.

«Языковое многообразие имеет огромное значение для нашей страны и всего мира. Премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России, и, конечно же, русского языка, являющегося межэтнической консолидацией и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Положение о премии «Ключевое слово» и образец заявки размещены на сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru.

 

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