Ежегодный Всероссийском открытый дистанционный (online) конкурс

Конкурс состоится 20.12.2021 г. и приурочен к государственному празднику, Дню Героев Отечества,

отмечаемому ежегодно в России 9 декабря. В зимний день Георгия Победоносца мы

чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена

Святого Георгия и вспоминаем важности межнационального сплочения на территории

многовекового совместного проживания, где рождались и воспитывались герои-защитники

Отчизны независимо от наций и религиозной принадлежности.

Основной целью Ежегодного Всероссийского открытого дистанционного (online)

конкурса, посвящённого Дню Героев Отечества, «Слава Героям Отчизны!», проводимого в

рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за Великую Державу» является: усиление

работы, направленной на воспитание патриотических чувств граждан России на примере

Героев нашей Отчизны, сохраняя преемственность поколений.

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке

Администрации Президента РФ, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников

Содружества Независимых Государств, Комитета по культуре Государственной Думы РФ,

Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, Генерального Совета

Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», Администрации Санкт-Петербурга.

Учредители фестиваля-конкурса: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской

области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Продюсерский центр

«Театр-Студия Владимира Беличенко». Организатор фестиваля-конкурса: Региональная

Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».

В целях пропаганды высоких моральных и нравственных принципов, а также

активизации патриотического воспитания граждан, проживающих в Вашем регионе,

предлагаем Вам через имеющиеся средства массовой информации, подотчетных Вам и

имеющихся на территории Вашего региона, донести до жителей информацию о

предстоящем грандиозном событии в культуре, чтоб Вы смогли испытать гордость за

своих земляков, находящихся на передовых позициях в развитии гражданского

общества.