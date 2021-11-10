Эмилия Раджабова: «Если вы живете и работаете в Махачкале, то, пройдя перепись через Госуслуги, укажите ваше фактическое проживание»

Руководитель Первого интеллектуального клуба Эмилия Раджабова призвала жителей Махачкалы пройти перепись через электронный портал Госуслуг. «Махачкала динамично развивается и разрастается. Высокая внутренняя миграция и демографический рост способствуют увеличению населения в городе из года в год, усиливая нагрузку на инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру города. При этом многие из нас, проживая и работая в Махачкале, получая социальные услуги, прописаны в других муниципалитетах. Сейчас у нас есть возможность показать нашу настоящую численность, такой шанс предоставляется лишь один раз в 10 лет», – отметила она.

«В случае фиксирования реального количества проживающих в Махачкале для нас открываются совершенно новые возможности: участие в еще большем, чем сегодня, числе федеральных, республиканских программ и проектов, в том числе общенациональных, направленных на создание новых школ, детских садов, поликлиник, строительство безопасных и качественных дорог, формирование комфортной городской среды с современными детскими площадками и общественными пространствами. Это сигнал для отечественных и зарубежных инвесторов, что мы имеем экономические и человеческие ресурсы для реализации их проектов. Где бы вы ни были прописаны, если вы живёте и работаете в Махачкале, то, пройдя перепись через электронный портал Госуслуг, укажите ваше фактическое проживание для новых возможностей развития города», – рассказала Раджабова.





