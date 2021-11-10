Детская безопасность в интернете: интернет-хищники

Нежелательный контент. Интернет-хищники. Опасные вирусы и вредоносное ПО. Это лишь малая часть причин, по которым родители во всем мире озабочены безопасностью детей в интернете.

Безопасность в киберпространстве ставится во главе угла, когда речь заходит о знакомстве детей с цифровыми устройствами: смартфонами, планшетами и компьютерами. Всем известно, что интернет полон пугающей информацией, и некоторые родители, чтобы оградить детей от подобного контента, запрещают им пользоваться интернетом, до тех пор, пока они не достигнут определенного возраста. Однако существует целый ряд различных программ, установив которые, можно обеспечить безопасность несовершеннолетних в сети. Данная статья рассматривает различные рекомендаций и инструменты, позволяющие решить проблему детской безопасности в интернете.

Одной из самых больших опасностей в сети является встреча ребёнка с интернет-хищником. В качестве своих жертв эти преступники намеренно выбирают наиболее уязвимые слои населения – в том числе детей. Особая опасность состоит в том, что преступники способны без особого труда скрыть свою подлинную личность – это затрудняет их поиски в реальной жизни. Спрятавшись за фальшивой личиной, интернет-хищники, с помощью онлайн платформ – особенно часто это происходит в социальных сетях – склоняют детей к незаконным действиям, в том числе и сексуального характера.