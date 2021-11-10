Хаджмимурад Малаев рекомендует гражданам пройти вакцинацию

В Дагестане подтверждено 57474 положительных результата заболевания коронавирусом – 163 человека за сутки. С периода начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 2804 человека, за минувшие сутки болезнь унесла жизни четырех человек. В настоящее время 2479 человек находятся на изоляции.

Статистика заболеваемости коронавирусом в стране да и во всем мире неутешительная. Отказ от прививок, несоблюдение мер предосторожности, массовое скопление в общественных местах – все это приводит к печальным последствиям.

Каждый гражданин России должен думать о том, что, обезопасив себя, он, прежде всего, заботится о своих родных и близких.

«Для многих – это лишь сухая статистика, непримечательные цифры, для меня же – это судьбы, это жизни, это счастье победивших эту хворь и трагедия потерявших своих близких от этой болезни. А теряем мы, к сожалению, каждый день. Мы, врачи, не всесильны, и не в наших силах остановить этот негативный устойчивый рост заболевших. Мы все должны объединить усилия, проявить гражданскую сознательность, проявить заботу о родных и близких, и в первую очередь защитить наше пожилое поколение», – пишет главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев.

Как отмечает Малаев, человечество не придумало ничего эффективнее вакцинации. Только массовые прививки создадут коллективный иммунитет обществу, который позволит сбить темпы эпидемии.

Нагрузка на врачей многократно возросла с начала пандемии, они ежедневно вступают в борьбу с коронавирусом. Многие врачи вынуждены сменить профиль деятельности и переквалифицироваться в инфекционистов. Во время пика пандемии случалось, что врачи были вынуждены ночевать в больницах и много месяцев не видеть семью и детей. Таких историй великое множество в каждом городе, районе, селе. А чем мы можем помочь врачам? Сделать прививку и убедить родных вакцинироваться, соблюдать правила профилактики заболевания, выдерживать изоляцию.

«Первая городская больница Махачкалы второй год на передовой борьбы с коронавирусом, и мы – непосредственные свидетели всего происходящего в сфере пандемии. Для нас эта эпидемия не ролики в «Ватсап» и «ТикТок», не океан лживых фейков в социальных сетях, для нас это судьбы и жизни тысяч людей, многих из которых мы потеряли и многих из которых можно было бы спасти, если бы они были вакцинированными», – рассказывает Малаев.

По его словам, с ноября прошлого года к ним поступило всего 45 человек, сделавших прививку от коронавируса, которые вновь заразились. У 44 из них процесс лечения проходил зачастую в легкой и частично в средней форме. Все они выздоровели. Был один летальный случай, в силу обстоятельств не зависящий от них.

Факты однозначно показывают высокую эффективность вакцинации, для подавляющего большинства – это, по сути, гарантия спасения жизни.