Представители Миннаца Дагестана вернулись из Киргизии

Министр по национальной политике и делам религии РД Энрик Муслимов, представитель МЧС РД Джамбулат Маллаев, директор РИА «Дагестан»Магомед Магомедов в прямом эфире с руководителем фонда «Зита и Гита» Зумрият Резахановой, рассказали, как прошла встреча и как будут в дальнейшем развиваться отношения с нашими земляками из Киргизии.

«К нам поступило приглашение от Зумрият Резахановой, позже, по поручению главы РД Сергея Меликова, делегация побывала в Киргизской республике. Были запланированы мероприятия, приуроченные к 85-летию депортации дагестанцев (в 1936 году), когда во времена раскулачивания были высланы наши земляки в Советскую Киргизию, оказавшись в суровых условиях, благодаря трудолюбию и дисциплине, смогли превозмочь все тяготы и сохранить свою культуру. Они обосновали несколько населенных пунктов поблизости с Бишкеком, там проживают даргинцы, лезгины, табасаранцы, агульцы, аварцы. По разным оценкам количество проживающих дагестанцев составляет 15–20 тысяч человек», – рассказал Энрик Муслимов.

Он также отметил, что в Киргизии дагестанскую делегацию встретили тепло.

«Многие годы они (потомки репрессированных) считали себя брошенными и наш приезд стал для них возможностью для укрепления отношений между Дагестаном и Киргизией. Эта наши люди, у них наша культура, наши традиции. На сегодняшний день у них было три просьбы: обеспечение учебниками родных языков, обучение родных языков преподавателей и организация маршрутов авиасообщений между Махачкалой и Бишкеком», – сказал Энрик Муслимов.

В свою очередь представитель МЧС РД Джамбулат Маллаев отметил, что переселенцы и на чужбине сохранили свои традиции.

«Для нас организовали масштабное мероприятие, где выступали ансамбль, который танцевал лезгинку, пели песни на родных языках, было удивительно то, что они сумели сохранить свою культуру, традиции и у нас возникало ощущение, что мы находились у себя дома. Мы встретились с аксакалом, ему было 95 лет, он рассказывал, как они оказались в октябре на пустыре, где не было ничего кроме змей. Им приходилось рыть землянки и возводить землю, чтобы выжить. Эти люди очень любят и тоскуют по своей родной земле, они все помнят и поэтому старались передавать свою любовь из поколения в поколение», – добавил он.

Руководитель фонда «Зита и Гита» Зумрият Резаханова, в своей речи поблагодарила за организованный прямой эфир.

«Я много лет вынашивала идею об этой встрече, сама выросла на рассказах мамы, которая делилась воспоминаниями из своей жизни, будучи в Дагестане и то, как в одночасье изменилась их жизнь, через что им пришлось пройти. Мне очень хотелось тепла от этнической Родины. Разумеется, нас тут никто не ущемляет, мы живем, как и все, работаем, трудимся, но очень хочется наладить связь, дружить, ведь у нас есть дагестанские корни. Эта встреча вселила в нас столько радости и уверенности в то, что все не напрасно. Правда, я не ожидала, что они приедут. Мне никто не верил, я хотела всем сообщить об этой радостной новости, ведь к нам проявили уважение, нас услышали», – сказала Резаханова.

Директор РИА «Дагестан» Магомед Магомедов, в свою очередь, пообещал посодействовать в том, чтобы наши земляки имели возможность читать прессу и издания на родных языках, выпускаемых в Дагестане.

Журналисты поинтересовались, планируется ли ответный визит уже в республику Дагестан, на что Энрик Муслимов ответил: «У нас в текущем году принят закон о соотечественниках РД, после того как будет принята соответствующая программа, не возникнет проблем с приглашением ни с одной делегацией. Дело в том, что это направление надо развивать, это и федеральная повестка нашей страны».