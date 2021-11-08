В ДГУ обсудили взаимодействие с Московским физико-техническим институтом

В мероприятии приняли участие: ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, проректор по учебной части Магомед Гасанов, научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ Азим Нухов, а также деканы факультетов и представители общеобразовательных учреждений.

Муртазали Рабаданов поприветствовал собравшихся и отметил, что вуз полностью готов поддержать данное сотрудничество, так как оно призвано остановить отток талантливой молодежи из региона. Он также добавил возможность создания Консорциума с участием региона, ДГУ и МФТИ.

Подробно о взаимодействии рассказал Азим Нухов. По его словам, это будет касаться работы не только вузовской, но и в области довузовской подготовки, а также взаимодействия по линиям магистерских и аспирантских уровней.

«В стенах ДГУ по наиболее востребованным для региона учебным направлениям будут работать ведущие преподаватели МФТИ. Обучение пройдет по высоким образовательным стандартам. Я думаю, это позволит сохранить талантливых, способных детей в вузе», – подчеркнул Нухов.

Также гость рассказал о проекте «Таланты в регион», который решит проблему кадрового голода по наиболее актуальным специальностям экономического сектора республики. Он отметил, что к данному соглашению привлекается и глава региона, а также различные индустриальные партнеры и инвесторы.

«К примеру, партнерами могут стать компании в области IT-индустрии, которые испытывают острый дефицит кадров. Они могут запросить подготовку по передовому IT-профилю, который в принципе отсутствует в учебных программах вузов региона, или преподаётся не на достаточно необходимом для данной компании уровне, а мы эту подготовку осуществляем», – заключил он.

Еще одна задача проекта заключается в том, что МФТИ в стенах вуза будет вести полный образовательный цикл – начиная с первого курса до получения степени бакалавра.

«Все эти 4 года рядом с преподавателями МФТИ будут находиться наиболее перспективные преподаватели ДГУ. Это позволит университету поднять уровень своих преподавателей», – добавил Азим Нухов.