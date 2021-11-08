Премьер-министр Дагестана проверил ход реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале

Делегация под руководством премьер-министра направилась от сквера им. Фазу Алиевой в сторону парка им. Ленинского Комсомола до улицы Радищева. О ходе работ доложили представители подрядной организации и администрации города.



В настоящее время на улице осуществляется замена коммуникационных сетей, ведутся дорожные работы, снят верхний слой износившегося дорожного покрытия, реконструируется пешеходная зона.



В целом ремонтные работы объединены двумя проектами: по реконструкции дороги в рамках программы «Безопасные качественные дороги» и по благоустройству территории в рамках госпрограммы по реализации городским округом "город Махачкала" функций столицы республики.



По замыслу проектировщиков, на выездах с перекрестков для улучшения дорожной ситуации предусматривается разделение проезжей части на три полосы, две из которых будут поворотными накопительными карманами.



Планируется замена асфальтового покрытия, расширение тротуара, устройство параллельных парковок, создание велодорожек, установка новых опор линий электропередачи, а также устройство ливневой канализации. На территории «университетской площади» планируется обустройство зон отдыха с местами для сидения и декоративным озеленением.



По итогам осмотра Абдулпатах Амирханов отметил необходимость усиления темпов проводимых работ и увеличения числа рабочих.



По словам врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Нюсрета Омарова, по итогам осмотра делегация констатирует, что с учетом сложности и масштаба проекта, объем проведенной работы не соответствует требуемому в соответствии с графиком. Необходимо ускорить темпы, с учетом того, что данная улица является одной из центральных в городе, и проводимая работа не должна длительное время доставлять дискомфорт горожанам. К работе привлекается дополнительный подрядчик.



«По плану, до 25 декабря должны быть завершены все работы в рамках реконструкции дорожной части по проекту «БКД». С учетом текущего результата, очевидно, что полностью работы будут завершены позже. Работы по благоустройству по плану должны быть завершены в первом квартале 2022 года» , - прокомментировал первый вице-премьер.



В осмотре премьер-министра также сопровождали заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, врио министра экономики и территориального развития РД Руслан Алиев, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов.