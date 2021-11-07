Деловой форум «Открытый Дагестан» пройдет в Дагестане

Первый деловой форум «Открытый Дагестан» пройдет в Каспийске 13 ноября на площадке стадиона Анжи -арена. Мероприятие станет значимым событием бизнес-сферы региона в 2021 году.

Организатором форума выступает Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

В ходе мероприятия участники обсудят перспективы развития малого и среднего предпринимательства в республике, выслушают признанных федеральных экспертов в области привлечения инвестиций, территориального развития и экспорта, поделятся успешными кейсами из бизнес-индустрии и смогут получить знания в области взаимодействия с органами власти при организации бизнеса.

Форум будет разделен на три площадки: «Дагестан диалог», «Dagestan Habar» и «Оpen GR».

Участники первой площадки смогут обсудить с федеральными экспертами, профильными специалистами в области привлечения инвестиций, проектного развития и экспорта, а также представителей отраслевого бизнеса лучшие практики формирования инвестиционной привлекательности региона.

Площадка «Dagestan Habar» будет включать в себя лекторий, где пройдут научно-популярные лекции об экологии, историко-культурном наследии Дагестана и взгляде на традиционную архитектуру региона. Также в ходе работы площадки предприниматели со всей страны расскажут в формате тет-а-тет об успешно реализованных бизнес-проектах.

Площадка Open GR пройдет в формате экспертно-консультационного штаба, где каждый, кто уже является успешным предпринимателем или только думает о том, чтобы открыть свой бизнес, сможет узнать, какую поддержку от государства и институтов развития можно получить уже сегодня. Также участники площадки получат возможность получить профессиональные консультации от Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, Российского экспортного центра, проконсультироваться по вопросам исламских финансов, банковской и налоговой сфер.

Кроме того, в рамках форума будет представлена деловая экспозиция, где представители крупных торговых, промышленных, энергетических и сельскохозяйственных компаний продемонстрируют свою продукцию.

«Ежегодный деловой форум «Открытый Дагестан» станет площадкой, направленной на объединение игроков промышленной, энергетической, торговой и сельскохозяйственной отраслей для установления деловых контактов, открытого диалога с представителями власти, повышения уровня качества предоставляемых в республике услуг и улучшения инвестиционной привлекательности региона», – сообщили организаторы форума.

Отметим, что в ходе работы площадки «Открытый Дагестан» будет действовать выставка-ярмарка от сельхозтоваропроизводителей, а также организована обширная культурно-развлекательная программа с различными активностями на всей территории форума.

Принять участие в «Открытом Дагестане» смогут представители малого и среднего бизнеса, торговли и других форм предпринимательства Дагестана, все желающие и заинтересованные лица.

Старт работы форума намечен на 10:00 по московскому времени.