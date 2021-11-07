25 тысяч дагестанских школьников подключились к федеральному проекту раннего профессионального тестирования «Билет в будущее»

К системе подбора профессий к концу октября подключились около 450 тысяч детей. В том числе и 25 тысяч школьников из Дагестана. Также на платформе зарегистрированы и проходят обучение 150 педагогов-навигаторов. Как отметила вице-премьер страны Татьяна Голикова, проект «Билет в будущее» ориентирован в первую очередь на учащихся 6–11 классов. Отмечается, что в этом году в проекте могут принять участие дети всех субъектов России.

Ежедневно к проекту присоединяются от 10 до 50 тысяч школьников. Кураторы школьников обучены по методике, которая была разработана при участии Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» и психологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Обучение прошли уже более 6 тысяч педагогов.

«Мы очень рады, что в первый же месяц работы нашего проекта он вызвал такой огромный интерес со стороны школьников и родителей. Выполняя поручение Президента по запуску проекта профессиональной ориентации учащихся 6-10 классов, мы разработали новую методику профессионального тестирования и использовали уже имеющийся опыт в формате мультимедиа. Мы стараемся сделать так, чтобы как можно больше школьников могли получить поддержку в выборе профессии. Для этого мы создали параллельную систему обучения педагогов, которые помогут нашему подрастающему поколению сформировать траекторию успешного развития карьеры и выбрать приоритетные профессиональные среды внутри страны», – рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин. Данный проект позволил реализовать новую систему ранней профориентации школьников, с использованием новейших цифровых технологий. Стоит сказать, что платформа «Билет в будущее» включает в себя два сегмента – общедоступного и школьного.

Общедоступный сегмент состоит из раздела для родителей, содержит статьи и видеоролики о профессиях. Также имеется возможность совершить виртуальный тур по мультимедийной выставке профессий. Школьный сегмент доступен для зарегистрированных на платформе школы учеников 6-11 классов. Они могут получить доступ к интерактивным тематическим онлайн-урокам. Добавим, что с 15 октября до 30 ноября в 23 регионах страны, в исторических парках «Россия — Моя история», начали свою работу мультимедийные выставки-квесты «Лаборатория будущего».

Представленные на выставке профессии охватывают более 90% рынка труда нашей страны.

Все мероприятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.