В Дагестане за 4 года планируют построить 190 школ и детских садов

В рамках встречи представители профильных министерств, ведомств и администраций муниципальных образований согласовали мероприятия дорожной карты по вводу школ и детсадов.



Отдельно были рассмотрены объекты, возводимые ФГУП «ГВСУ–4» в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».



Абдулпатах Амирханов отметил, что с учетом большого количества строящихся объектов, для дополнительного контроля необходимо определить ответственных лиц из числа руководства органов исполнительной власти, за каждым из которых для кураторства определены города и районы.



Было отмечено, что в республике начато масштабное строительство объектов образования. Так, в рамках федеральных и республиканских программ в период с 2021 по 2024 годы запланировано и осуществляется строительство, а также ввод в эксплуатацию 190 объектов образования, в том числе 105 школ на 37 тысяч 685 ученических мест и 85 детских садов на 12 тысяч 18 мест.



Как пояснил врио министра образования и науки РД Яхъя Бучаев, из общего числа 55 школ финансируются в рамках госпрограммы РФ «Развитие образование», по 16 из них подрядчиком определено ГВСУ № 4 Минобороны России.



«Еще 41 школа возводится в рамках Республиканской инвестиционной программы, 3 школы по госпрограмме РФ «Комплексное развитие сельских территорий» и 6 школ по федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», - рассказал врио министра.



Что касается детских садов, большая часть из них — 58 — возводится по госпрограмме «Развитие образование», по которым подрядчиком определено ГВСУ № 4 Минобороны России. Остальные финансируются в рамках программ «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие СКФО», «Комплексное территориальное развитие города Дербента», «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ», Республиканской инвестиционной программы и один детсад в рамках муниципальной программы в Кайтагском районе.



В этом году, как доложил Яхъя Бучаев, по состоянию на 5 ноября, в республике введены в эксплуатацию 26 объектов, в том числе 10 школ на 3 504 ученических мест и 16 детских садов на 1654 места.



По ряду объектов также имеется 100%-я строительная готовность, как отметил Яхъя Бучаев, проводятся процедуры документального оформления.



Так, к примеру, на сегодняшний день готовы к вводу 2 детсада в селах Кадиркент и Ванашимахи Сергокалинского района. По ним заказчиком – застройщиком является ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности», подведомственное Минстрою РД.



Также завершены школы на 360 мест в селе Баршамай Кайтагского района, на 177 мест в селе Н. Захит Хивского района, на 120 мест в селе Буртунай Казбековского района. На объекты осталось получить лицензию.



В рамках совещания о проблемных вопросах, возникающих в ходе строительства объектов, доложил начальник Управления Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству Магомед Азизов.



Были рассмотрены все объекты, по которым имеются риски, заслушана информация от глав муниципальных образований.



Абдулпатах Амирханов еще раз обратил внимание на необходимость со стороны глав районов и городов, а также заинтересованных органов власти принятия всех необходимых мер для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов образования в установленные сроки.