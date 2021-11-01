Чем заняться на досуге. Советы для тех, кто с 30 по 7 дома

В ряде регионов страны с 30 октября по 7 ноября снова вводятся ограничительные меры из-за коронавируса. Большинство общественных мест будут закрыты, а значит самое время задуматься о том, чем же заняться на досуге.

Киноманам посвящается

Времена карантинов сблизили нас с онлайн-кинотеатрами сильнее всех их пиарщиков и маркетологов. На сегодняшний день нам доступен огромный список зарекомендовавших себя сервисов, остается только выбрать подходящий. Среди ведущих Wink, Okko, MEGOGO, Ivi, Amediateka ну и конечно КиноПоиск. Стоит сказать, что такие кинотеатры часто проводят различные акции вроде «два месяца за 1 рубль», или «первые 30 дней бесплатно», поэтому выбирайте подходящий для себя, и, приятного просмотра.

Клад для книголюбов

Если слово «чтец» ассоциируется у вас не только с драмой режиссера Стивена Долдри, то предлагаем провести эти дни за любимой книгой, ну, или аудиокнигой.

Зарекомендовали себя такие сервисы как Bookmate, ЛитРес, MyBook, МирКниг, ЛитМир. Как и в случае с онлайн-кинотеатрами, многие из них предлагают приятные акции и скидки. Например, три книги за 300 рублей, или даже раздел «бесплатные книги», куда чаще всего попадает классика русской литературы.

Ни дня без искусства

Не знаете разницы между Мане и Моне? Самое время это исправить. Музеи и галереи России и Европы готовы распахнуть перед нами свои онлайн-двери.

На сайте Культура.РФ доступны онлайн-экскурсии по Эрмитажу от именитых искусствоведов,

также лекции размещены на их ютуб-канале.

Дистанционно посетить «Кунсткамеру» можно благодаря виртуальному туру.

Осмотреть дворцово-парковый комплекс Петергофа тоже возможно //vk.com/video/@peterhof_museum" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 176, 255); transition: color 0.3s ease 0s; cursor: pointer;">просмотрев видео.

Виртуальные экскурсии доступны даже по Парижскому Лувру, Британскому музею, театру-музею Сальвадора Дали в Фигерасе.

С максимально пользой

Если вы просто не можете сидеть без дела и стремитесь учиться новому каждый день, то именно для вас созданы экспресс-курсы. Среди них 7-дневный курс Профессия: SMM-менеджер, курсы визажа, кулинарии, недельные курсы медитации и даже программирования. Найти такие кейсы можно на порталах вроде Skillbox, Нетология, Skillfactory. Многие также предоставляют скидки и бесплатные курсы.

Ну и не забываем о здоровье. В ютубе можно найти немало домашних видео-тренировок, когда спортивный инвентарь предлагают заменить стульями, диваном и другими предметами интерьера. Популярны видео с фитнес-тренерами канала PopSport, TGYM и «Спортивный Бро».

Другие интересные сервисы можно посмотреть в нашем материале тут.

Стоит сказать, что с некоторыми оговорками ряд общественных мест, в том числе музеи и театры все-таки будут работать. Но доступны они только для тех кто предъявит QR-код о вакцинации.

Ну и в заключение, проведите это время со своими близкими, ведь в повседневном ритме нам часто не хватает простого человеческого общения.

Источник: Мирмол