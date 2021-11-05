«COVID-19 прислали инопланетяне»: ученые собрали самые популярные фейки про коронавирус в сети

Социальные антропологи из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в содействии с сервисом вопросов и ответов « Яндекс.Кью» собрали и исследовали статистику по самым распространенным ложным слухам, которые появлялись в интернете за все время существования коронавирусной инфекции.

Примерно с февраля 2020 года, в связи с распространением фейков в сети очень популярным стал термин «инфодемия» - «информационная эпидемия». Этим термином пользовались даже во Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ отметили, что эпидемия коронавируса стала первой в истории, развитие которой так массово освещалось в сети интернет. Весь мир активно обсуждал коронавирус, что и повлекло за собой распространение в таких огромных масштабах ложных, а порой даже совершенно нелепых слухов.

Антропологи РАНХиГС собрали 244 фейка за промежуток с начала 2020 до середины 2021 года. Ученые исследовали такие социальные сети как «Фейсбук», «ВКонтакте», «Однокласники», «Твиттер». На этих ресурсах было зафиксировано более 6 миллионов постов, транслировавших фейки о COVID-19.

Ученые отметили, что фейки множились самым активным образом в начале эпидемии, когда распространение вируса только набирало обороты. Спад активности «сарафанного радио» произошел летом 2020 года, в перерывах пандемии. Во время второй волны произошел очередной всплеск.

Зимой 2020-2021 года был пик распространения слухов о вреде прививок. Александра Архипова, научный сотрудник РАНХиГС и специалист Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала считает, что слухи о вреде антикоронавирусных прививок упали в хорошо разработанную почву. Ее им подготовили антипрививочники. Их убеждения против любых прививок всего лишь немного поменяли направление критики на более актуальное.

Аналитики из «Яндекс.Кью» проследили популярность запросов в «Яндексе» связанных с короновирусными фейками и выбрали самые популярные из них.

Первое место среди таких запросов занимает тема самолечения. Больше всего вопросов люди задавали про «Арбидол» и «Азитромицин». Среди самых популярных средств народного лечения значатся «пары водки» и «имбирь».

Следующая по популярности группа ложных слухов была связана с тайным мировым правительством. Суть фейка, по словам аналитиков, приблизительно сводилась к тому, что Билл Гейтс во главе мирового правительства вводит человечеству чипы с помощью вакцины от COVID-19.



Антимасочные фейки в основном были о том, что маски - это вредно. Некоторое время бродил слух, что в масках заводятся черные черви.

Часть слухов была посвящена происхождению коронавируса. Кто-то считал, что болезнь послана на землю инопланетянами. Некоторое время был популярен слух, что COVID-19 - это оружие массового поражения.

Среди запросов «Яндекса» было популярно искать некое ложное стихотворение Пушкина о жизни на карантине.

Дарья Радченко, научный сотрудник РАНХиГС и специалист Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала отмечает, что самым большим авторитетом пользовались слухи, информация в которых сообщалась от имени родственника или хорошего знакомого живущего за рубежом и передающего информацию прямиком с места событий.

Некоторые фейки были чисто локальными и распространялись в отдельных областях или городах.

В Казани, например, появились слухи о «наночервях», живущих в масках. Ученые связывают такой характер фейка с жестким масочным режимом, введенном в городе.

В Сочи народ изучал возникновение коронавирусной инфекции из бактерии Синтия, живущей в море.

При этом авторы исследования оговариваются, что если человек интересуется информацией, связанной с фейками - еще не значит, что он в них верит. Человек может проверять информацию, которая до него дошла в виде слуха. Чаще всего такой проверочный запрос поступал насчет возможности заразиться от посылки с AliExpress.