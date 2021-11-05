ЗАМАНА - Абдулла Кадиев: «Правда в том, что привитые либо вообще не болеют, либо болеют в легкой форме»

Абдулла Кадиев: «Правда в том, что привитые либо вообще не болеют, либо болеют в легкой форме»

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05 ноября, 2021. Пятница 10:23
Абдулла Кадиев: «Правда в том, что привитые либо вообще не болеют, либо болеют в легкой форме»

После введения ряда ограничительных мер в Дагестане темпы вакцинации в Избербаше возросли.

Абдулла Кадиев: «Правда в том, что привитые либо вообще не болеют, либо болеют в легкой форме»
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С 28 октября и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике введена система QR-кодов для посещения ряда локаций.

В некоторых пунктах вакцинации республики проходили акции по раздаче продуктовых наборов для вакцинировавшихся граждан.

В частности, в пункте вакцинации, расположенном в здании избербашской городской больницы. Инициатором стал глава города.

Своим мнением поделился заместитель главного врача по лечебным вопросам Абдулла Кадиев.

«Все необходимые условия для вакцинации созданы в нашей больнице. Нужно перестать верить слухам, которые крутятся вокруг темы с вакцинацией, а смотреть правде в глаза. Правда в том, что привитые либо вообще не болеют, либо болеют в легкой форме», – подчеркнул Кадиев.

 

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