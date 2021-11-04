ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем народного единства

Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем народного единства

Автор
04 ноября, 2021. Четверг 15:30
Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем народного единства

Глава РД Сергей Меликов поздравил жителей республики с Днем народного единства.

Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем народного единства
Информация

«Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – Днем народного единства!

Обращая нас к важнейшим историческим урокам и утверждая значимость сохранения суверенитета и независимости Отечества, эта дата имеет особое нравственное значение – служит напоминанием о том, какмногонациональный народ в годину суровых испытаний противопоставил безвластию и смуте своё единство, величайшее понимание гражданского и патриотического долга, чувства сплочённости и солидарности. Именно эти качества не раз помогали нашей стране защитить свою свободу и национальную независимость, добиваться поистине мировых триумфов. И сегодня консолидация общества ради достижения целей развития, «общероссийская идентичность, гражданское самосознание», как отметил Президент Российской Федерации Путин В.В., являются главным условием для движения вперёд, придаёт нам уверенность и силу на пути созидания.

 Важную роль в сохранении целостности великой державы сыграл и Дагестан, который не раз доказывал верность историческому выбору – быть в составе Российской Федерации. Уверен, что мы сумеем сохранить это важнейшее достояние и, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа, приумножим достижения республики, создадим прочный фундамент для дальнейшего процветания края.

Способность объединиться, сообща противостоять самым суровым вызовам времени – всегда отличали граждан нашей Родины. И эта способность проявилась и в наши дни. Сегодня мы должны объединить усилия по защите здоровья людей, многое изменить в своей повседневной жизни – чтобы выйти из пандемии коронавирусной инфекции с наименьшими потерями.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!» – говорится в поздравлении руководителя региона.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top