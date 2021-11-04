Дагестан примет участие в международной конференции, организованной ЮНЕСКО

4 ноября врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов представит Дагестан на международной видеоконференции «Перекресток культур и традиций», организованной UNESCO Community Association, International Association for Cultural Diplomacy и Международным Танцевальным Советом - официальным партнером ЮНЕСКО секцией Saint-Germain-en-Laye (Conseil International de la Danse).

В этом мероприятии примут участие заслуженные деятели искусств, президенты культурных ассоциации, ректоры университетов, представители 15 стран мира: России, Франции, Турции, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Непала, Азербайджана, Узбекистана, Португалии, Румынии, Украины, Китая, Италии и Кыргызстана.

В рамках конференции участники расскажут о культурном наследии своих стран, туристическом и инвестиционном потенциале отдельных объектов.

При содействии Миннаца РД и Дагестанского культурного центра "Ватан" во Франции под руководством Умы Хайбулаевой в Париже организован презентационный уголок, посвящённый дагестанской культуре. Здесь представлены унцукульские деревянные изделия, кубачинское оружие, гоцатлинские ювелирные изделия, хурджины, элементы национальных костюмов.

