Количество вакцинированных в Каспийске увеличилось втрое

В три раза больше Каспийчан изъявили желание вакцинироваться от covid-19 на этой неделе. Статистические данные озвучили в центральной городской больнице. По словам врачей ровно 7 дней назад недельный показатель привитых приравнивался к 374 гражданам. Сегодня утром рейтинговая отметка перешагнула цифру в 1108.

Подобный успех эксперты связывают с объявленными выходными. Ни для кого не секрет, в последнее время заболеваемость в городе набирала обороты. Сейчас у людей появилось больше свободного времени на прохождение иммунизации от коронавируса. Ключевую роль сыграло открытие зон досуга свободных от ковида.



Иммунизацию от коронавирусной инфекции ежедневно проходит всё большее число Каспийчан. Среди них политики, имениты личности, спортсмены, блоггеры и все те, кто неравнодушен не только к своему здоровью, но и здоровью своих близких.



«В связи со сложившейся тяжёлой эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с распространением covid-19, я призываю каждого пройти вакцинацию. Ведь прививка- это возможность позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции»,- отметила блоггер Мани Курбанова.



Для удобства граждан в городе работает 3 прививочных кабинета. Пройти иммунизацию от covid-19 можно с понедельника по субботу на базе городской поликлиники, в кабинетах под № 1 и №17, а также на базе Управления ГО и ЧС по адресу : ул.Халилова,9.

При себе иметь снилс и удостоверение личности.