ЗАМАНА - В Дербенте прошел круглый стол ко Дню народного единства

В Дербенте прошел круглый стол ко Дню народного единства

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04 ноября, 2021. Четверг 13:29

2 ноября в Дербенте прошел круглый стол, посвященный празднованию Дня народного единства. В мероприятии, состоявшемся на площадке РИА «Дербент», приняли участие врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта г. Дербента Самиля Наджафова, депутаты Городского собрания г. Дербента, представители Муфтията РД, руководители национально-культурных автономий и другие общественные деятели.

В Дербенте прошел круглый стол ко Дню народного единства
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В начале обсуждения участники круглого стола обратились к истории праздника. 4 ноября 1612 года воины ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания, национальности и положения в обществе. Победа имела огромное значение для страны: она положила конец Смуте на Руси, стала началом нового этапа в развитии российской государственности.

 

«Боль за отечество, боль от междоусобиц, разделявших народы страны, от предательства интересов родины объединила в народное ополчение представителей разных национальностей, и они дали отпор интервентам. Наступающий праздник очень близок дагестанцам, потому что наша республика – самый многонациональный регион страны, и наши предки передали нам землю, на которой никогда не было межнациональных конфликтов. Кроме того, в современной истории России именно здесь вновь оказались важны силы народного ополчения: объединившись, дагестанцы дали отпор международным террористическим бандформированиям в 1999 году и сохранили Дагестан, отстояли территориальную целостность России», - подчеркнул Э. Муслимов в своем выступлении.

 

В рамках заседания круглого стола руководитель Миннаца РД ответил на вопросы, касающиеся поездки делегации Республики Дагестан в Киргизскую Республику, где проживают дагестанцы – потомки жертв депортации и репрессий 30-х годов. По словам врио министра, представители диаспоры делают все возможное для сохранения своей национальной культуры и языков.

 

В этой связи участники встречи обсудили вопросы дальнейшего укрепления межнационального мира и согласия в республике и развития связей с соотечественниками за рубежом: оказания им содействия в обеспечении всех желающих учебными пособиями по родным языкам, прроведения онлайн-мастер-классов и видеоконференций.

 

 

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