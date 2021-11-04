ЗАМАНА - 205 млн рублей выделено в Дагестане на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от COVID-19

205 млн рублей выделено в Дагестане на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от COVID-19

Автор
04 ноября, 2021. Четверг 13:26
205 млн рублей выделено в Дагестане на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от COVID-19

На обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медикам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции в Дагестане выделено 204,7 млн рублей.

205 млн рублей выделено в Дагестане на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от COVID-19
Информация



Соответствующее распоряжение сегодня, 3 ноября, подписал Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.

Ранее о данном решении руководства республики сообщал Глава Дагестана Сергей Меликов. 
Средства на эти цели Министерству здравоохранения республики выделены из резервного фонда Правительства Республики Дагестан.

«Выделить Министерству здравоохранения Республики Дагестан из резервного фонда Правительства Республики Дагестан 204 721,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты»,- говорится в документе.

 

Прочитано 38 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top