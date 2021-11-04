Соответствующее распоряжение сегодня, 3 ноября, подписал Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.
Ранее о данном решении руководства республики сообщал Глава Дагестана Сергей Меликов.
Средства на эти цели Министерству здравоохранения республики выделены из резервного фонда Правительства Республики Дагестан.
«Выделить Министерству здравоохранения Республики Дагестан из резервного фонда Правительства Республики Дагестан 204 721,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты»,- говорится в документе.
205 млн рублей выделено в Дагестане на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от COVID-19
- Автор Шахри
- 04 ноября, 2021. Четверг 13:26
На обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медикам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции в Дагестане выделено 204,7 млн рублей.
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