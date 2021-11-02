ЗАМАНА - Дагестан взял курс на модернизацию молочного скотоводства

Дагестан взял курс на модернизацию молочного скотоводства

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02 ноября, 2021. Вторник 14:19
Дагестан взял курс на модернизацию молочного скотоводства

Дагестан занимает первое место в стране по поголовью коров, их численность составляет 464 тысячи голов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РД.

Дагестан взял курс на модернизацию молочного скотоводства
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«Это почти 6% от общего поголовья в России, или 45,5% от поголовья в регионах СКФО. Вслед за нами идут Башкортостан, Татарстан, Ростовская область и ряд других регионов. Особенность региона – более 76% поголовья сосредоточено в хозяйствах населения при 41% по стране в целом», – пояснили в ведомстве. С использованием мер господдержки в республике ведутся работы по созданию молочных производств разной мощности. С целью ознакомления с ходом реализации одного из проектов в сфере молочного скотоводства первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов посетил КФХ «Абдусаламов» Бабаюртовского района. Здесь идет строительство современного высокотехнологичного молочного комплекса на 170 голов. Как рассказал руководитель проекта Ашурбек Джахбаров, в ближайшее время ожидается поступление оборудования немецкой компании Westfalia – европейского лидера по производству техники для молочной промышленности. Молочный комплекс оснащен доильной установкой «Елочка» на 12 голов. Имеются мощности для фильтрации и охлаждения молока. Возможности лаборатории позволяют учитывать надои молока каждой коровы, что является бесценной информацией для планирования селекционного работы, мониторинга здоровья скота и системы его кормления. Построено помещение для содержания телят. Практически завершен откормочный комплекс на 70 голов скота, а также возведено зернохранилище мощностью около 700  тонн. Приобретен набор необходимой сельхозтехники, в первую очередь, для заготовки кормов, в том числе специальный измельчитель рулонного сена итальянского производства.  В рамках программы по развитию мелиорации реализуется  также проект по строительству оросительной системы. Как подчеркнул первый заместитель руководителя аграрного ведомства, данный проект, реализуемый в том числе в рамках грантовой поддержки по линии Министерства сегодня является одним из самых современных  в сфере молочного скотоводства Дагестана. По словам Шарипова, КФХ «Абдусаламов» – это второе после АО «Кизлярагрокомплекс» дагестанское хозяйство, где имеется такой высокотехнологичный доильный зал.  «Наличие таких мощностей – это не только экономия рабочей силы, но и качество молока, производительность и ряд других конкурентных преимуществ современного молочного скотоводства. Продуктивность молочного скота сильно зависит от условия содержания, и поэтому созданы условия для обеспечения необходимых требований. Данное фермерское хозяйство всецело работает на имидж Дагестана – одного из молочных регионов страны. Кроме того, в активной фазе находится строительство убойного цеха мощностью до 30 голов КРС в сутки, что предоставит возможность для забоя скота с соблюдением ветеринарно-санитарных норм не только данного фермерского хозяйства, но и других многочисленных близлежащих малых хозяйств   в этой зоне», – отметил Шарип Шарипов.

 

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