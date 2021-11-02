ЗАМАНА - ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?

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02 ноября, 2021. Вторник 08:46

 

Стандартная или подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»

Смартфон или планшет с операционной системой Андроид или iOS, компьютер с операционной системой Windows или iOS

Доступ в интернет

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?
Информация

СПОСОБЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСИ НА «ГОСУСЛУГАХ»

1. ОФИЦИАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

На мобильный телефон можно предварительно установить приложение «Госуслуги». Приложение устанавливается на любой смартфон с системой Android 5.0 и выше или на iPhone с версией iOS 10.0 и выше. Приложение нужно установить из официального магазина приложений Google Play или AppStore.

Ссылки на официальное мобильное приложение для вашего телефона можно найти на странице: https://www.gosuslugi.ru/help/mobile

2. ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР НА САЙТЕ GOSUSLUGI.RU

На компьютере, планшете или смартфоне можно пройти перепись, авторизовавшись на сайте. Войти на портал госуслуг можно через один из браузеров: Google Chrome, Chrome Mobile, Yandex Browser, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari, Internet Explorer или «Спутник».

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕННУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?

На портале «Госуслуги» есть три вида профилей пользователя: упрощенный, стандартный и подтвержденный.

Для упрощенного достаточно указать свою электронную почту, однако для участия в переписи населения необходимо иметь как минимум стандартную учетную запись. Подтвержденный аккаунт имеет полный доступ ко всем электронным государственным услугам.

СТАНДАРТНАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ТРЕБУЕТ

Паспортные данные

СНИЛС – уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования

Номер мобильного телефона

Автоматическая проверка введенных данных происходит в течение 5-15 минут.

КАК ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?

Авторизуйтесь на сайте https://www.gosuslugi.ru или в официальном мобильном приложении в период электронной переписи (с 15 октября по 8 ноября 2021 года).

Выберите услугу «Пройти перепись населения»

Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, в кем живете в одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.

Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

 

 
 

 

 

 

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