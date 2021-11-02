Смартфон или планшет с операционной системой Андроид или iOS, компьютер с операционной системой Windows или iOS

СПОСОБЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСИ НА «ГОСУСЛУГАХ»

1. ОФИЦИАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

На мобильный телефон можно предварительно установить приложение «Госуслуги». Приложение устанавливается на любой смартфон с системой Android 5.0 и выше или на iPhone с версией iOS 10.0 и выше. Приложение нужно установить из официального магазина приложений Google Play или AppStore.

Ссылки на официальное мобильное приложение для вашего телефона можно найти на странице: https://www.gosuslugi.ru/help/mobile

2. ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР НА САЙТЕ GOSUSLUGI.RU

На компьютере, планшете или смартфоне можно пройти перепись, авторизовавшись на сайте. Войти на портал госуслуг можно через один из браузеров: Google Chrome, Chrome Mobile, Yandex Browser, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari, Internet Explorer или «Спутник».

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕННУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?

На портале «Госуслуги» есть три вида профилей пользователя: упрощенный, стандартный и подтвержденный.

Для упрощенного достаточно указать свою электронную почту, однако для участия в переписи населения необходимо иметь как минимум стандартную учетную запись. Подтвержденный аккаунт имеет полный доступ ко всем электронным государственным услугам.

СТАНДАРТНАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ТРЕБУЕТ

Паспортные данные

СНИЛС – уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования

Номер мобильного телефона

Автоматическая проверка введенных данных происходит в течение 5-15 минут.

КАК ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ НА «ГОСУСЛУГАХ»?

Авторизуйтесь на сайте https://www.gosuslugi.ru или в официальном мобильном приложении в период электронной переписи (с 15 октября по 8 ноября 2021 года).

Выберите услугу «Пройти перепись населения»

Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, в кем живете в одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.

Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.