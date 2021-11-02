Мастер-план Сулейман-Стальского района оценили иностранные эксперты и заместитель председателя республики Дагестан

28 октября на III Международном урбанистическом форуме в Махачкале обсудили мастер-план пяти сел Сулейман-Стальского района. На сессии «Модели и институты агломерационного развития как основа сбалансированного развития территорий» Дарья Коваленко, руководитель проектов в компании ATLAS представила видение развития сел.

Среди спикеров сессии были также заявлены Незир Гусейнов, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан, Антон Финогенов, заместитель генерального директора фонда «ДОМ.РФ», Марина Ракова, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, Татьяна Караваева, вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР), Елена Чугуевская, генеральный директор ОАО «Гипрогор», Евгения Муринец, член экспертного совета по формированию комфортной городской среды Минстроя России, советник губернатора Астраханской области, директор Urban Policy Institute, Иван Курячий, управляющий партнер Группы компаний «Новая земля», разработчик мастер-плана Дербента.

В зале присутствовали иностранные эксперты — Гай Имз, соучредитель совета по экологическому строительству RuGBC и Любиша Фолич, профессор архитектурного факультета Белградского университета. Зарубежные коллеги оценили инновационный подход к развитию сельских территорий, знакомый им по опыту европейских стран. На выставке стендов мастер-план сельских территорий привлёк внимание заместителя председателя республики Дагестана Мажонца Манвела Людвиговича, который положительно отозвался о концепции видения развития территории и заложенных в нем идеях.

Напомним, компания ATLAS при поддержке Благотворительного фонда «Умуд» совместно с Администрации Сулейман-Стальского района разрабатывает мастер-план пяти соседствующих сел в Дагестане: Касумкента, Куркента, Ашага-Стала, Юхари-Стала и Орта-Стала. Мастер-план состоит из Видения пространственного развития территории, Схемы благоустройства территории, Архитектурного регламента с элементами дизайн-кода. Узнать больше о проекте можно на странице ruralagglomeration.buroatlas.com