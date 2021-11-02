Руководство Дагестана поручило за неделю выяснить, кто выбросил десять мешков шприцев в реку

Напомним, что ранее в реке Аварское Койсу были обнаружены мешки с медицинскими отходами, в том числе с использованными одноразовыми шприцами, системами для внутривенных инъекций. Проверку по данному факту проводят следственные органы.



Абдулпатах Амирханов, подчеркивая недопустимость таких ситуаций, поручил в течение недели выяснить, кто ответственен за сброс отходов:



«Я вам даю недельный срок определиться и по-честному признаться, кто за это в ответе. В ином случае я поручу врио министра здравоохранения республики наказать главрачей всех районов, откуда предположительно могли быть вывезены отходы. Нам такие специалисты не нужны, которые вроде бы и лечат, в то же время выкидывают опасный мусор не туда, куда положено, и не следят за этим процессом в целом. Я не могу понять людей, которые с легкостью совершают подобные поступки», - сказал Председатель Правительства Дагестана.



Также Амирханов отметил, что необходимо контролировать работу компаний по вывозу медотходов, с которыми у больниц заключены договора.



О проводимой проверке доложила врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева. Она сообщила, что Министерством здравоохранения РД проведен мониторинг объема образования медицинских отходов в 6 центральных районных больницах, в том числе в Гунибской, Гергебильской, Тляратинской, Унцукульской, Хунзахской, Шамильской, подведомственных министерству с последующей проверкой договоров на вывоз медицинских отходов, графика вывоза.



«Медотходы образуются во всех медицинских организациях республики. Финансирование мероприятий по обеззараживанию, утилизации и вывозу этих отходов осуществляется за счет текущего финансирования из средств ОМС. С прошлой недели практически со всех проверенных организаций вывозились медотходы.



Как показал мониторинг, у каждой из указанных больниц в целях утилизации медотходов заключены договоры Так, ООО «Экоград» последний вывоз с Гунибской центральной районной больницы осуществила 30 октября, с Гергебильской ЦРБ - 20 октября, с Унцукульской ЦРБ - 27 октября.



ООО «Эко-Дим» 28 октября осуществила вывоз медотходов с Тляратинской ЦРБ, 15 октября — с Хунзахской ЦРБ. Последний вывоз с Шамильской больницы был произведен ООО «Чистые Ручьи» 27 октября», - доложила Беляева, добавив, что ведомством запрошена информация с фотоподтверждением по местам складирования и сбора отходов до осуществления их вывоза, проверка продолжается.



Проверочные мероприятия проводит и Управление Роспотребнадзора по республике. По словам главного санитарного врача региона Николая Павлова, в организациях должен вестись соответствующий журнал учета.



«Роспотребнадзор по РД запросил информацию по вывозу отходов с рассматриваемых районных больниц, а также по идентификации найденных отходов, чтобы понять точно, откуда они. Может возникнуть версия, что отходы были выброшены не единым учреждением. Все проверочные мероприятия согласовываются с прокуратурой», - сказал Павлов.



В ходе совещания была заслушана информация от главных врачей медицинских организаций.



По итогам совещания Абдулпатах Амирханов поручил в кратчайшие сроки выяснить, кто ответственен за сброс отходов. А также изучить порядок и соответствие работы, проводимой по сбору и утилизации медицинских отходов в республике.



В обсуждении приняли участие руководство региональных Минздрава, Минпрома, Минприроды Дагестана, Россздравнадзора по РД, Росприроднадзора по РД, ТФОМС РД, главы Гергебильского, Гунибского, Левашинского, Хунзахского, Тляратинского, Унцукульского, Шамильского районов.