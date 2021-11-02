Напомним, что ранее в реке Аварское Койсу были обнаружены мешки с медицинскими отходами, в том числе с использованными одноразовыми шприцами, системами для внутривенных инъекций. Проверку по данному факту проводят следственные органы.
Абдулпатах Амирханов, подчеркивая недопустимость таких ситуаций, поручил в течение недели выяснить, кто ответственен за сброс отходов:
«Я вам даю недельный срок определиться и по-честному признаться, кто за это в ответе. В ином случае я поручу врио министра здравоохранения республики наказать главрачей всех районов, откуда предположительно могли быть вывезены отходы. Нам такие специалисты не нужны, которые вроде бы и лечат, в то же время выкидывают опасный мусор не туда, куда положено, и не следят за этим процессом в целом. Я не могу понять людей, которые с легкостью совершают подобные поступки», - сказал Председатель Правительства Дагестана.
Также Амирханов отметил, что необходимо контролировать работу компаний по вывозу медотходов, с которыми у больниц заключены договора.
О проводимой проверке доложила врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева. Она сообщила, что Министерством здравоохранения РД проведен мониторинг объема образования медицинских отходов в 6 центральных районных больницах, в том числе в Гунибской, Гергебильской, Тляратинской, Унцукульской, Хунзахской, Шамильской, подведомственных министерству с последующей проверкой договоров на вывоз медицинских отходов, графика вывоза.
«Медотходы образуются во всех медицинских организациях республики. Финансирование мероприятий по обеззараживанию, утилизации и вывозу этих отходов осуществляется за счет текущего финансирования из средств ОМС. С прошлой недели практически со всех проверенных организаций вывозились медотходы.
Как показал мониторинг, у каждой из указанных больниц в целях утилизации медотходов заключены договоры Так, ООО «Экоград» последний вывоз с Гунибской центральной районной больницы осуществила 30 октября, с Гергебильской ЦРБ - 20 октября, с Унцукульской ЦРБ - 27 октября.
ООО «Эко-Дим» 28 октября осуществила вывоз медотходов с Тляратинской ЦРБ, 15 октября — с Хунзахской ЦРБ. Последний вывоз с Шамильской больницы был произведен ООО «Чистые Ручьи» 27 октября», - доложила Беляева, добавив, что ведомством запрошена информация с фотоподтверждением по местам складирования и сбора отходов до осуществления их вывоза, проверка продолжается.
Проверочные мероприятия проводит и Управление Роспотребнадзора по республике. По словам главного санитарного врача региона Николая Павлова, в организациях должен вестись соответствующий журнал учета.
«Роспотребнадзор по РД запросил информацию по вывозу отходов с рассматриваемых районных больниц, а также по идентификации найденных отходов, чтобы понять точно, откуда они. Может возникнуть версия, что отходы были выброшены не единым учреждением. Все проверочные мероприятия согласовываются с прокуратурой», - сказал Павлов.
В ходе совещания была заслушана информация от главных врачей медицинских организаций.
По итогам совещания Абдулпатах Амирханов поручил в кратчайшие сроки выяснить, кто ответственен за сброс отходов. А также изучить порядок и соответствие работы, проводимой по сбору и утилизации медицинских отходов в республике.
В обсуждении приняли участие руководство региональных Минздрава, Минпрома, Минприроды Дагестана, Россздравнадзора по РД, Росприроднадзора по РД, ТФОМС РД, главы Гергебильского, Гунибского, Левашинского, Хунзахского, Тляратинского, Унцукульского, Шамильского районов.
Руководство Дагестана поручило за неделю выяснить, кто выбросил десять мешков шприцев в реку
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 01:04
Совещание о ситуации с обнаружением медицинских отходов в реке Аварское Койсу состоялось сегодня, 1 ноября, под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова.
Напомним, что ранее в реке Аварское Койсу были обнаружены мешки с медицинскими отходами, в том числе с использованными одноразовыми шприцами, системами для внутривенных инъекций. Проверку по данному факту проводят следственные органы.
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