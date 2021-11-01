Прошло первое заседание Совета школьников и студентов при Министерстве образования и науки Дагестана

Первое заседание Совета школьников и студентов при Министерстве образования и науки Республики Дагестан прошло 29 октября в конференц-зале Министерства образования и науки Республики Дагестан. Участие в заседании принял заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Али Магомедов.

«Совет школьников и студентов при Министерстве образования и науки РД создан по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова. В него вошли 20 лучших студентов и школьников. Министерство надеется на активное сотрудничество с вами и ждет от вас хороших предложений для улучшения системы образования»,- обратился к членам совета Али Магомедов.

На первом заседании совета прошли выборы председателя организации. Свои кандидатуры выдвинули четыре школьника и студента. Им предстояло рассказать о своих планах на этом посту за минуту. По результатам тайного голосования председателем стал ученик МБОУ «СОШ №20» Дербента Абульфез Бабаев.

«Ежегодно 25 апреля во всех школах проходят выборы президента. Впервые мы собрали всех президентов школ Махачкалы три года назад и создали Совет старшеклассников Махачкалы. Совет проделал много работы, и многие муниципалитеты изъявили желание присоединиться к нему. Новый Совет школьников и студентов при Министерстве образования и науки РД собрал лучших активистов с разных уголков республики»,- отметила куратор Совета Сефижат Магомедрасулова.

Напомним, Совет создан в целях оказания содействия Министерству образования и науки Республики Дагестан в реализации государственной политики в сфере образования. Решения, принимаемые Советом в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.

Основными задачами Совета являются выдвижение общественных инициатив, связанных с деятельностью Министерства, участие в информировании граждан о деятельности Министерства, в том числе через средства массовой информации, и в организации публичного обсуждения вопросов, рассмотрение инициатив граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, связанных с выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере образования, обсуждение вопросов среднего, среднего профессионального и высшего образования, содействие Министерству в реализации приоритетных направлений в сфере образования, оказание помощи в деятельности молодежных общественных организаций по реализации молодежной политики в сфере образования на территории Республики Дагестан, содействие Министерству в повышении социальной активности молодежи, молодежных общественных организаций и другие.

Совет вносит в Министерство предложения по разработке проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан в сфере образования и формированию государственной политики в сфере образования, принимает участие в консультациях, конференциях, семинарах, собраниях, круглых столах и других мероприятиях.

Они помогают в организации малозатратных форм отдыха молодежи в летний период, участствуют в молодежных акциях «За здоровый образ жизни» и проводят профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди подростков.