В Дербенте продолжается стрит-арт фестиваль «Стена»

В рамках фестиваля известные уличные художники рисуют картины на стенах многоэтажных домов города Дербент. В фестивале принимают участие Данила Шмелев (Москва), Андрей Калугин (Махачкала), Илья Робе (Санкт-Петербург), Василий Коптырев (Красноярск) и Деян Иванович (Инджия, Сербия).

В рамках фестиваля известные уличные художники рисуют картины на стенах многоэтажных домов города Дербент. В фестивале принимают участие Данила Шмелев (Москва), Андрей Калугин (Махачкала), Илья Робе (Санкт-Петербург), Василий Коптырев (Красноярск) и Деян Иванович (Инджия, Сербия).

В очередной раз спонсором фестиваля стала компания «Гачалав Групп» @gachalav.ru .

«В текущем году еще пять стен многоэтажных и среднеэтажных домов города обретут новый облик. В этот раз география расширена, у нас есть участники из-за границы, в частности художник из Сербии, который рисует мурал по ул. Ленина», — сказал начальник управления архитектуры и градостроительства г. Дербента Иса Магомедов.

Кроме того, он добавил, что в рамках фестиваля увеличен охват территории города. Есть точки как в центре города, так и на ул. 345-ДСД, есть один мурал на мосту (ул. Пушкина).

Художник из Москвы Данила Шмелев уже в третий раз приезжает в Дербент. Два раза он побывал в городе в роли участника фестиваля, а весной приезжал в качестве туриста.

«Я рисую в стиле 3d, то есть эта работа с иллюзиями. Мне очень нравится город, горы и море рядом, песочная цветовая гамма привлекает взгляд. Мой рисунок — это отсылка к традиции исламского искусства. Я рисую дагестанские паттерны, но в своем видении. Рисунок немного с расплывом, как будто за матовым стеклом», — сказал он.

Он напомнил, что в прошлом году рисовал натюрморт на ул. Прибрежной о дагестанской традиции чаепития.

Организаторы отметили, что фестиваль набирает обороты и с каждым годом будет все интереснее.

«Хотелось бы сказать, что фестиваль становится все популярнее, мы вводим новые форматы, подключаем новых художников», — заметил Иса Магомедов.

При этом, он отметил, что дополняется техника нанесения рисунков и их сюжеты, от традиционных до сюрреалистических. Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2021/10/31/v-derbente-prodolzhaetsya-strit-art-festival-stena/

"Дербентские новости"