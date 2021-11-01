ЗАМАНА - Минздрав рекомендовал использовать "Спутник Лайт" только для повторной вакцинации

Минздрав рекомендовал использовать "Спутник Лайт" только для повторной вакцинации

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01 ноября, 2021. Понедельник 09:37

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V".

Минздрав рекомендовал использовать "Спутник Лайт" только для повторной вакцинации
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ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" должна использоваться только при ревакцинации, соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут в субботу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области. "В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации", - сказал Мурашко. Для первой прививки, как отметил министр здравоохранения РФ, по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V". Во время рабочей поездки по Владимирской области Мурашко также отметил, что в регионе мало привитых жителей старше 60 лет. "Это на сегодняшний день категория, которая в первую очередь заболевает [ковидом] и заболевает тяжело", - добавил министр. Источник: https://tass.ru/obschestvo/12806513

 

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