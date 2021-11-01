ЗАМАНА - Более половины жителей Дагестана приняли участие в переписи населения

Более половины жителей Дагестана приняли участие в переписи населения

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01 ноября, 2021. Понедельник 09:33
Более половины жителей Дагестана приняли участие в переписи населения


Об этом 29 октября в рамках заседания Правительства РД сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан Айганат Эфендиева.

Более половины жителей Дагестана приняли участие в переписи населения
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По ее словам, жителям республики предоставлены различные варианты для переписи: в офисах МФЦ, на портале Госуслуг, с помощью непосредственной деятельности переписчиков.

Стоит отметить, что пройти перепись на портале Госуслуг можно с любого мобильного устройства.?

Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.  

 

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