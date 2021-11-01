Более половины жителей Дагестана приняли участие в переписи населения

Об этом 29 октября в рамках заседания Правительства РД сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан Айганат Эфендиева.





По ее словам, жителям республики предоставлены различные варианты для переписи: в офисах МФЦ, на портале Госуслуг, с помощью непосредственной деятельности переписчиков.



Стоит отметить, что пройти перепись на портале Госуслуг можно с любого мобильного устройства.?



Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.