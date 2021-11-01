По ее словам, жителям республики предоставлены различные варианты для переписи: в офисах МФЦ, на портале Госуслуг, с помощью непосредственной деятельности переписчиков.
Стоит отметить, что пройти перепись на портале Госуслуг можно с любого мобильного устройства.?
Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.
Более половины жителей Дагестана приняли участие в переписи населения
- Автор Шахри
- 01 ноября, 2021. Понедельник 09:33
Об этом 29 октября в рамках заседания Правительства РД сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан Айганат Эфендиева.
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