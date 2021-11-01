ЗАМАНА - «Большой этнографический диктант-2021» напишут в Дагестане

«Большой этнографический диктант-2021» напишут в Дагестане

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01 ноября, 2021. Понедельник 09:29
«Большой этнографический диктант-2021» напишут в Дагестане

С 3 по 7 ноября в республике будет проходить Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант-2021». Об этом информагентству сообщила пресс-служба Миннаца РД.

«Большой этнографический диктант-2021» напишут в Дагестане
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Данный просветительский проект организовывает Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство по национальной политике и делам религий РД.

Акция приурочена ко всероссийскому празднику – Дню народного Единства и на ежегодной основе проходит вот уже 6 лет. Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Диктант будет проходить в формате теста из 30 вопросов, допускается писать на четырех языках: русском, английском, испанском и китайском.

Задания будут опубликованы в 00:01 час 3 ноября 2021 года (МСК) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

 

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