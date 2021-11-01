ЗАМАНА - В Дербенте построят коррекционную школу для особенных детей

В Дербенте построят коррекционную школу для особенных детей

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01 ноября, 2021. Понедельник 09:25

В рамках Государственного частного партнерства в Дербенте построят коррекционную школу на 120 мест для особенных детей. Учреждение будет расположено по адресу пр. Агасиев, д. 21.

В Дербенте построят коррекционную школу для особенных детей
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Об этом сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

«У нас в городе реализуется первая в России инициатива по строительству школы в рамках государственного частного партнерства», — заявил мэр.

Как отметил исполнительный директор компании «Творческие Технологии» Вартан Аветов, администрация города выступила с инициативной строительства школы для особенных детей.

«Инвестор в проект вложит 20 процентов, 30 процентов регион, а остальное это привлеченное банковское финансирования, в данном случае Сбербанк. Поэтому проект коррекционной школы изначально готовился совместно со специалистами Сбербанка», — заметил Аветов.

Он отметил, что кроме стандартных учебных корпусов, в школе будут размещены кабинеты медицинской и психологической поддержки детей, а также будет устроен бассейн.

«Классы будут не на 25-30 детей, а на 6 — 11 учащихся, потому что каждый ребенок с особенностями требует более внимательного отношения со стороны не только преподавателя, но и медиков, психологов», — сказал Аветов.

 

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