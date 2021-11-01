Открыл и вел мероприятие Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов. Он отметил, что тема наполнения Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями имеет приоритетное значение и на федеральном, и на местном уровнях с точки зрения необходимости реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов страны.

С основным докладом по теме выступил врио министра по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов. Он сообщил, что еще в июле текущего года фиксировался крайне низкий уровень показателей внесения в ЕГРН сведений о границах муниципалитетов и населенных пунктов республики:

«Тогда у нас из 759 муниципальных образований сведения о границах в ЕГРН были внесены только по 65 муниципальным образованиям, это 8,6 %. Проведенная Минимущества Дагестана совместно с Управлением Росреестра по РД и Кадастровой палатой работа позволила на сегодняшний день внести в ЕГРН сведения уже о порядке 357 границах муниципальных образований, это 47 %, рост по сравнению с июлем текущего составляет порядка 40 %. Мы планируем завершить эту работу до конца текущего года не менее чем на 90 %», - доложил Эминов.

Говоря о границах населенных пунктов, врио министра доложил, что здесь ситуация остается по-прежнему на крайне низком уровне. Из 1629 населенных пунктов сведения о границах внесены только в отношении 141.

«С учетом того, что внесение границ населенных пунктов относится к прямым полномочиям муниципальных районов, то здесь надо отметить хорошую работу отдельных муниципальных районов – Карабудахкенсткого, Кизилюртовского, Сергокалинского, Хасавюртовского, а также города Кизляр», - отметил он.

Сложная ситуация, по словам Заура Эминова, сложилась и в части других документов территориального планирования, в том числе утверждения генпланов, правил землепользования и застройки.

«По нашему мнению, эти документы являются основой для каждого муниципального образования, района и города, без принятия которых не возможно дальнейшей развитие, а также проведение каких-либо действий с предоставлением земельных участков, в том числе под строительство зданий, резервированием и изъятием участков для размещения объектов местного значения, выдаче разрешений на строительство, изменением вида разрешенного использования участка.

Здесь необходимо отметить, что многие муниципальные образования ссылаются на отсутствие денежных средств на выполнение мероприятий по формированию документов территориального планирования», - отметил Эминов.

В этой связи Абдулпатах Амирханов дал поручение проработать вопрос о возможности поддержки муниципальных образований в виде предоставления субсидий из республиканского бюджета на условиях софинансирования расходов муниципального бюджета и на конкурсной основе на выполнение мероприятий по формированию документов территориального планирования.

В рамках совещания также выступили руководитель Управления Росреестра по РД Арсен Пирмагомедов и заместитель директора Кадастровой палаты РД Авай Аваев.

Говоря о проводимой работе по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, Заур Эминов отметил, что речь идет об объектах недвижимости, по которым в ЕГРН не отражены сведения о правообладателей и, соответственно, по этим объектам муниципальное образование не получает доходов в виде поступлений по налогу на имущество.

«Принятый федеральный закон № 518-ФЗ дает широкий круг полномочий муниципальным образованиям по самостоятельному внесению в ЕГРН сведений о правообладателях объектов недвижимости. При этом необходимо понимать, что муниципальным образованиям в этих вопросах необходимо тесно взаимодействовать с территориальными Управлениями Росреестра по РД.

В этих целях Правительством РД и Управлением Росреестра по РД подписана совместная «дорожная карта», где определены цели, задачи и исполнители по решению обозначенных проблем. С начала года до муниципальных образований доведены методические рекомендации по организации этой работы, были проведены семинары-совещания.

Проведенный нами анализ отчетов муниципалитетов показал, что в отношении 34 муниципальных образований созданы комиссии по выявлению правообладателей.

Активная работа по выявлению правообладателей в отношении ранее учтенных объектов недвижимости, сформированных и направленных Управлением Росреестра по РД в районы и города, ведется в: городах Махачкала, Дагестанские огни, Кизляр, Дербент, Каспийск, а также Левашинского, Сергокалинского, Рутульского, Кулинского, Курахского, Хасавюртовского, Хивского районов», - доложил Эминов.

Детальный анализ проведенной работы муниципальными образованиями по выявлению правообладателей в отношении раннее учтенных объектов недвижимого имущества будет рассмотрен на заседании Правительственной комиссии по координации проведения в РД мероприятий по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о ключевых объектах учета.