Он напомнил, что данная работа проводится в соответствии с постановлением Правительства РД от 14 марта 2017 г. № 61, которым предусмотрен ряд организационных и практических мер.

В их числе участие в реализации региональной госпрограммы и комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ; участие в разработке мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма; принятие мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и другие.

Как сообщил врио министра образования и науки РД Яхъя Бучаев, ведомством подготовлены и направлены в Минпечати РД предложения по корректировке комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2022 год с сохранением итоговой суммы финансирования. По состоянию на 25 октября текущего года, 80% мероприятий программы и комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы в регионе исполнены.

«Министерством в текущем году были разработаны и внедрены в образовательные организации общего и среднего профессионального образования примерные программа и план работы по противодействию идеологии терроризма среди обучающихся, согласованные с заинтересованными органами исполнительной власти.

В текущем году в образовательных организациях всех муниципалитетов проведено около 46 тысяч мероприятий, направленных на профилактику среди обучающихся идеологии терроризма. Это форумы, конференции, семинары, единые уроки мужества, экскурсии по местам боев 1999 года, а также мероприятия муниципального и школьного уровней с привлечением представителей органов исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных организаций и психологов», - доложил Бучаев.

Говоря об организации работы с детьми из семей участников незаконных вооруженных формирований, Яхъя Бучаев доложил, что в регионе проводится реабилитация несовершеннолетних, находящихся под влиянием идеологии терроризма и религиозного экстремизма. Всем несовершеннолетним оказана адресная психолого-консультативная и коррекционная помощь. Дети школьного возраста охвачены обучением, посещены социально-психологическими службами на дому с целью отслеживания семейного микроклимата.

«Вместе с тем, стоит отметить, в образовательных организациях ощущается нехватка педагогов-психологов и социальных педагогов. На сегодняшний день в 1412 общеобразовательных организациях республики психолого-педагогическую поддержку обучающихся осуществляют 925 педагогов-психологов, 793 социальных педагога, что составляет 61 % обеспеченности от общего количества школ.

Для принятия дополнительных мер в проведении адресной профилактической работы с детьми «группы риска», в том числе с иностранными студентами, Министерством образованы 5 межведомственных рабочих групп с участием представителей МВД по РД, Минмолодежи, Миннаца, Минспорта, ведущих вузов республики и Муфтията РД. За текущий год с учетом мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов межведомственными группами проведены 32 мероприятия в 11 муниципальных образованиях с охватом 3716 обучающихся», - доложил Бучаев.

Он также отметил, что рекомендации аппарата Антитеррористической комиссии Дагестана послужили основанием для привлечения с сентября текущего года к преподаванию программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» в колледжах республики квалифицированных специалистов в области теологии, которые прошли соответствующее обучение в Дагестанском институте развития образования, охвачено 24 колледжа.

«Тем не менее, отмечу, проводимая работа по активизации деятельности по привлечению институтов гражданского общества, общественных и религиозных организаций остается актуальной. Анализ практики работы показывает необходимость создания ресурсного центра по подготовке научно- и учебно-методических материалов по противодействию идеологии терроризма, с привлечением государственных, научных, религиозных, общественных и иных организаций.

Угрозой радикализации учащихся, по данным социологических исследований, является также сеть «Интернет». 70 % старшеклассников считает, что основной поток информации, формирующий их мировоззрение, они получают через социальные сети.

В связи с этим Минобрнауки РД усилено проведение мероприятий, направленных на формирование безопасного информационного пространства детей: это тематические всероссийские уроки, дистанционные курсы для педагогов и родителей, работа 39 кибердружин, созданных на базе образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования с целью создания позитивного контента.

Одной из эффективных мер недопущения террористических проявлений среди несовершеннолетних является охват допобразованием. В республике функционируют 282 организации дополнительного образования, в которых обучается более 160 тысяч детей; реализуется 1225 программ дополнительного образования. На сегодняшний день 62% несовершеннолетних «группы риска» посещают кружки и спортивные секции», - рассказал врио главы Минобрнауки РД, добавив, что организация воспитательной работы с молодежью должна иметь системный характер и строиться с учетом возрастных категорий детей.

В рамках обсуждения врио вице-премьера Рамазан Джафаров обратил внимание на необходимость обеспечения в школах работы специалистов психологов-воспитателей и заместителей директора по воспитательной работе.

По итогам совещания Председателем Правительства РД дан ряд поручений. В частности, Министерству образования и науки республики во взаимодействии с администрациями районов и городов с целью изучения причин радикализации подрастающего поколения, а также выявления новых форм и методов осуществления деятельности по профилактике идеологии терроризма организовать проведение социологического исследования среди учащихся 9-11 классов школ, а также педагогов и родителей обучающихся. По итогам социологического исследования разработать и внедрить соответствующие методические рекомендации в образовательные организации. Дан ряд других поручений по проведению работы информационного, просветительского, разъяснительного характера.