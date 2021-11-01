Как написала в своем блоге 28-летняя Кристина из Санкт-Петербурга, которую Вагабов спас от насильников, «он спас не только меня, но и мою дочь. Он показал мне свою доброту и нравственность».
«Между парнем и насильниками завязалась драка. Уже через 10 минут все четверо преступников лежали на полу. Он поднял испуганную, избитую девушку. Она сразу начала искать свою сумку. Как выяснилось позже, в ней лежала крупная сумма денег, предназначенная для лечения дочери. Шамиль поймал такси и провел Кристину домой. Девушка неустанно благодарила спасителя. Все, что ответил ей молодой человек — это фраза: «Аллах помог тебе»», — сообщил Султан Хамзаев на своей странице в инстаграме.
«Скромный, воспитанный, интеллигентный парень, настоящий патриот, который служит России и своей малой Родине Дагестану!
Договорились с Игорем Вячеславовичем, что будем поддерживать и поощрять такие поступки. Если Вы знаете достойные примеры – присылайте», — отметил депутат.