В Дагестане площадь виноградников собираются увеличить до 30 тысяч га к 2030 году

В Дагестане планируют увеличить площадь виноградников до 30 тыс. га к 2030 году, информирует РИА "Дагестан".

Об этом рассказал врио Заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, выступивший с основным докладом о состоянии АПК республики на совещании по актуальным вопросам стратегического развития агропромышленного комплекса республики, под руководством Главы РД Сергя Меликова.

Он подчеркнул, что виноградарство и виноделие является одной из приоритетных и бюджетообразующих отраслей аграрного сектора республики.

В текущем году в республике осуществлена весенняя закладка виноградников на площади 502 га, из них техническими сортами 388 га. Ожидаются осенние посадки виноградников на площади более 400 га. Благодаря принимаемым мерам в республике обеспечивается ежегодное увеличение объемов производства винограда. В настоящее время в республике завершается сбор солнечной ягоды. Мы прогнозируем в этом году валовый сбор винограда на уровне 225 тыс. тонн», – сообщил докладчик.

Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил сформировать реестр виноградопригодных земель, которые могут быть использованы только под данной культурой и предоставлены в дальнейшем потенциальным инвесторам. Это поможет обеспечить дальнейшее развитие отрасли и максимальное использование его потенциала.

«Также Комитету по виноградарству и виноделию необходимо приступить к созданию питомника по выращиванию привитых виноградных саженцев, в том числе с использованием прорабатываемых в настоящее время Минсельхозом России мер господдержки данного направления. В целях обеспечения научного сопровождения указанных вопросов воссоздать институт виноградарства, который ранее находился в поселке Мамедкала Дербентского района», – сказал вице-премьер.