В ходе совещания члены Правительства обсудили итоги выступления дагестанских спортсменов на XXXII летних Олимпийских и XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио и задачи по развитию Олимпийских и Паралимпийских видов спорта в Республике Дагестан.

Абдулпатах Амирханов отметил, что по итогам выступления в составе сборных Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, дагестанскими спортсменами завоевано 8 медалей, из которых 3 золотых и 5 бронзовых.

«При значительно возросшей конкуренции на мировой спортивной арене, наши спортсмены подтвердили позиции одних из лидеров олимпийского и паралимпийского движения. Безусловно, наши спортсмены – молодцы. И для дальнейших их успехов, взятия новых высот, необходимо в дальнейшем продолжить поддержку, в том числе и прежде всего со стороны государства.

Теперь важно сделать следующий шаг: обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры для подготовки спортсменов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта. Важным вопросом остается развитие детско-юношеского спорта», - сказал Амирханов.

Далее с основным докладом выступил врио министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов. По его словам, за период с 2017 по 2021 годы в республике отмечается улучшение материально-технической базы спорта.

«За истекший период за счет федеральных, республиканских, муниципальных и внебюджетных средств построено и введено в эксплуатацию 865 спортивных объектов. Наиболее крупными объектами являются: ФОК в г.Кизляре, г.Буйнакске и г.Хасавюрте, универсальный спортивный комплекс в г.Махачкала, спортивный зал и футбольное поле с легкоатлетическими дорожками в селе Ансалта Ботлихского района, ФОКот в поселке Шамилькала Унцукульского района, а также футбольные и мини-футбольные поля и спортивные площадки.

По итогам выступления на официальных первенствах и чемпионатах России, Европы и мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в 2017-2021 годах дагестанскими спортсменами было завоевано 5461 медалей, из которых 1773 золотых, 1557 серебряных и 2131 бронзовых», - сказал он.

Как отметил Сажидов, в основной и резервные составы спортивных сборных команд Российской Федерации включены 1493 дагестанских спортсменов по различным видам спорта, в том числе: по спортивной борьбе, боксу, дзюдо, тхэквондо, тяжелой атлетике, каратэ, футболу и регби и так далее.

«Выступая на чемпионатах, первенствах мира и Европы дагестанскими спортсменами завоевано 276 медалей различного достоинства, из них: 138 золотых, 76 серебряных и 62 бронзовых. За истекший период подготовлены: кандидаты в мастера спорта России - 4372 человек, мастера спорта России - 495 человек, мастера спорта международного класса - 64 человек, заслуженные мастера спорта - 17 человек, заслуженные тренеры России -8 человек.

Важным шагом в развитии спорта высших достижений и подготовки дагестанских спортсменов к Олимпийским играм явилось проведение в Республике Дагестан Чемпионата Европы по спортивной борьбе, чемпионата мира по боевому самбо, чемпионатов России по каратэ, паратхэквондо и четырех международных турниров по боксу, вольной и греко-римской борьбе», - сказал Сажидов.

Основными спортивными соревнованиями в 2021 году, по словам Сажидоа, были XXXII летние Олимпийские и XVI летние Паралимпийские игры в г.Токио. На играх приняло участие 28 дагестанских спортсменов по следующим видам спорта.

«По итогам выступления дагестанскими спортсменами в составах сборных команд России, стран ближнего и дальнего зарубежья завоевано 11 медалей, из них 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Выступая в составе национальной сборной Российской Федерации, дагестанские спортсмены завоевали 8 медалей, из них 3 золотые.

В целях стимулирования достижения высоких результатов спортсменам и их тренерам победителям и призерам первенств и чемпионатов России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр выплачиваются денежные премии, ежемесячные стипендии, тренерам и специалистам устанавливаются надбавки к заработной плате.

Победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и чемпионам мира по Олимпийским видам спорта выплачивается ежемесячное пожизненное денежное содержание», - заключил Сажидов.