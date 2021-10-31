Стратегическое развитие АПК Дагестана обсудили под руководством Сергея Меликова

Обсуждаемый вопрос, по словам Сергея Меликова, очень важен для региона.

При всем потенциале республики – наличии высококачественной мясной, фруктово-ягодной и овощной продукции – есть ряд проблем, которые не дают эффективно развиваться отрасли. В том числе – это отсутствие перерабатывающих предприятий, а также рынка для прямого сбыта для сельхозтоваропроизводителей.

«Дагестан всегда славился агропромышленным комплексом. У нас половина населения проживает на селе. И они были рады проведению в Махачкале ярмарок, где была возможность продавать свою продукцию без посредников. Сейчас нам предлагают торговые площади на московских ярмарках, но для этого нужно организовать перевозку. Да, у нас самое вкусное мясо, и мы рекордсмены по урожаю винограда. Однако этого мало, надо дальше развиваться», – отметил руководитель республики.

Акцентировал внимание глава региона на деятельности ГУПов и МУПов в сфере АПК. Из всех государственных унитарных предприятий эффективны не больше 1/3. А основная масса МУПов и вовсе простаивают, их земельные участки не используются по назначению.

Глава Дагестана отметил, что у агропромышленного комплекса республики большой потенциал при эффективном использовании имеющихся земель. Было отмечено, что вопросы получения, эффективного и целевого использования сельхозугодий остаются наиболее актуальными и острыми в республике. Также слабо ведется работа муниципальными образованиями по земельному контролю, по выявлению нарушителей земельного законодательства.

С основным докладом о состоянии АПК республики выступил врио Заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он доложил, что по данным статистики в сельской местности проживает более 54% населения. По словам вице-премьера, несмотря на сложную эпидобстановку удалось не допустить резкого сокращения числа занятых и уменьшения средней заработной платы в отрасли. Так, по итогам 2020 года численность занятых в отрасли составляет более 225 тыс. человек, средняя зарплата – 19,6 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил 106,2 млрд рублей.

«По производству целого набора товаров мы занимаем лидирующие позиции в стране. Но вместе с тем хотелось бы отметить, что в полной мере мы обеспечиваем себя лишь овощами, бараниной, картофелем, плодами и говядиной. Вместе с тем внутренние потребности в овощах и плодах покрываются лишь в сезон, значительная часть сельскохозяйственной продукции, в том числе овощей и плодовых в межсезонье завозится в республику из других регионов страны», – сказал Абдулмуслимов.

По остальной группе продовольственных товаров уровень обеспеченности ниже потребностей. Наиболее низкий уровень обеспеченности наблюдается по таким товарам, как мясо птицы, рыба и рыбопродукты и куриное яйцо.

О виноградарстве и рисоводстве

«Одной из приоритетных и бюджетообразующих отраслей аграрного сектора является виноградарство и виноделие. В текущем году в республике осуществлена весенняя закладка виноградников на площади 502 га, из них техническими сортами 388 га. Ожидаются осенние посадки виноградников на площади более 400 га. Благодаря принимаемым мерам в республике обеспечивается ежегодное увеличение объемов производства винограда. В настоящее время в республике завершается сбор солнечной ягоды. Мы прогнозируем в этом году валовый сбор винограда на уровне 225 тыс. тонн», – сообщил докладчик.

По его словам, в целях обеспечения дальнейшего развития отрасли и максимального использования его потенциала необходимо с учетом опыта закладки виноградников главам районов сформировать реестр виноградопригодных земель, которые могут быть использованы только под данной культурой и предоставлены в дальнейшем потенциальным инвесторам. Также Комитету по виноградарству и виноделию необходимо приступить к созданию питомника по выращиванию привитых виноградных саженцев, в том числе с использованием прорабатываемых в настоящее время Минсельхозом России мер господдержки данного направления. В целях обеспечения научного сопровождения указанных вопросов воссоздать институт виноградарства, который ранее находился в п. Мамедкала Дербентского района, предложил вице-премьер.

Еще одно приоритетное направление растениеводства – рисоводство, которое в последние годы набирает хорошие темпы и имеет значительный экспортный потенциал. «Только за последние 5 лет площадь под этой культурой выросла в 1,5 раза и составила 25 тыс. га. Валовый сбор риса достиг в 2020 году 111 тыс. тонн, что является наилучшим результатом за последние годы», – сообщил Абдулмуслимов, добавив, что в этом году ожидается урожай риса в объеме не менее 115 тыс. тонн.

Было отмечено, что в регионе сформировался полноценный рисоводческий кластер (семеноводство, возделывание и переработка риса). За последние 3 года, в том числе благодаря существенной господдержке, в республике введены первые мощности по переработке риса суммарно позволяющие перерабатывать до 60% при организации соответствующей системы хранения.

При этом одной из главных проблем в развитии рисоводства остается вопрос своевременного и стабильного обеспечения хозяйств необходимым объемом воды, а также вопрос реконструкции дренажных сетей, которые находятся в плачевном состоянии.

Овощеводство, животноводство

Докладывая об овощеводстве открытого грунта, Абдулмуслимов рассказал, что в 2020 году собрано 1405 тыс. тонн овощей. Лидером в этом направлении являются Левашинский и Акушинский районы, которые находятся на уровне показателей 5 ведущих регионов страны. В последние годы также динамично развивается овощеводство защищенного грунта. В республике насчитывается более 630 га теплиц, а объем производства овощей закрытого грунта по итогам 2020 года составил свыше 73 тыс. тонн. Основными проблемами в овощеводстве республики являются отсутствие производства семян овощных культур.

Кроме того, доложил вице-премьер, общая площадь садов в республике на начало 2021 года составила 28,9 тыс. га, из которых 21,4 тыс. га – в плодоносящем возрасте. Вместе с тем отсутствие питомников по производству саженцев и достаточных мощностей по хранению сдерживают дальнейшее развитие садоводства в республике.

В продолжение доклада Абдулмуслимов рассказал о животноводстве. Показатели продуктивности животных являются одними из самых низких по стране. Сегодня в республике насчитывается 463 тыс. голов коров, средний удой молока на одну корову составляет 2855 кг. Эти цифры свидетельствуют о низком уровне селекционно-племенной работы и нарушении нормативов кормления животных, заявил докладчик. В части овцеводства, подчеркнул выступающий, в хозяйствах всех категорий региона насчитывается 4,6 млн голов овец и коз. Ежегодно производится около 40 тыс. тонн баранины в убойном весе, более 14 тыс. тонн шерсти и 115 тонн овечьего сыра.

Вместе с тем, заявил Абдулмуслимов, птицеводство в республике находится в упадке, особенно это относится к яичному направлению птицеводства. Об этом свидетельствует тот факт, что среди продукции животноводства именно по куриному яйцу наблюдается самый низкий уровень обеспеченности. Одним из основных факторов, сдерживающих развитие отрасли, является низкий уровень его технической оснащенности. Изношенность технологического оборудования и техники на этих предприятиях превышает 85%.

Также вице-премьер доложил о рыбохозяйственном комплексе, инвестпроектах в сфере сельхозпродукции, пищевой и перерабатывающей промышленности и других направлениях АПК.

Эффективное использование земель

Продолжая тему эффективности использования земельных ресурсов унитарными предприятиями, врио министра по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов отметил, что инвентаризация ГУПов показала наличие 17 таких предприятий, действующих в сфере АПК. Доход, который они приносят республике, составляет чуть более 800 тысяч в год.

«Фактически, многие руководители предприятий сдают землю, которая им предоставлена чаще всего безвозмездно, в аренду, причем, незаконно. И сами получают за каждый гектар. Многие из этих предприятий доведены до предбанкротного состояния. Сейчас у нас есть риск потерять очень много имущества, в том числе и земельные наделы. Однако в этом году мы получили хороший инструмент отстаивания интересов как муниципалитета, так и республики в части их сохранения. Согласно определению Верховного суда РФ от 17 марта 2021 года, предписано, что земельные участки не могут входить в конкурсную массу без согласования с собственниками земельных наделов. Наша задача сегодня те наделы, которые представляют интерес в плане вовлечения их в эффективное использование АПК, вернуть», – проинформировал Эминов.

Помимо этого, сформирована рабочая группа, в составе которой в том числе контролирующие, правоохранительные и фискальные органы. В ближайшее время будут проведены проверки унитарных предприятий.

Говоря о цифровизации АПК, Заур Эминов условно разделил цифровизацию АПК на ключевые элементы. Основа основ, по его словам, – цифровая база для систем поддержки решений в АПК (это оцифровка карт, баз данных и т.д.). Также это – цифровизация производства (умная техника, системы орошения, теплицы), аналитика, аналитические платформы (прогнозирование урожайности, климатические риски), цифровизация продаж (прослеживаемость продукции от фермера к столу, электронные сервисы для реализации сельхозпродукции).

В качестве цифровой платформы для систем поддержки АПК, которая разработана совместно с Минцифрой и Минсельхозом РД, была презентована интерактивная карта земель сельскохозяйственного назначения региона.

«Это живой продукт, который будет для муниципалитетов являться наглядным пособием, где можно будет увидеть, какие земли имеются, в каком они состоянии, как используются, какие из них заняты или свободны. Мы постараемся обеспечить прозрачность оказания государственных муниципальных услуг. Мы в начале пути, до конца текущего года планируем завершить работу по землям, находящимся в республиканской собственности. От муниципалитетов требуются лишь актуальные сведения», – отметил Эминов.

В рамках совещания также выступили главы Дербентского, Кизлярского, Хунзахского и Ногайского районов, которые проинформировали о ситуации в части агропромышленного комплекса на местах, озвучили ряд предложений по развитию отрасли.

В списке итоговых решений, на которые обратил внимание Глава Дагестана, было отмечено, что простаивающие земли унитарных предприятий нужно возвращать в хозяйственный оборот. «Думаю, в этом отношении меня поддерживают все муниципалитеты – это ваше богатство и ваша прибыль. Надо обсудить вопрос и проработать «дорожную карту», – сказал глава региона.

Сергей Меликов также предложил возобновить работу Совета при Главе РД по развитию АПК, включив в его состав глав муниципальных образований, чтобы дать им возможность выходить с инициативой по пилотным проектам в сфере АПК. «Предлагаю наиболее перспективные совместные с муниципальными образованиями проекты рассмотреть на Совете», – заключил Меликов, в том числе сделав акцент на необходимость подготовки квалифицированных кадров для отрасли, дефицит в которых сегодня остро ощущается в муниципалитетах.