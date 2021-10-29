«В рамках распоряжения Правительства РФ мы получили 116 автобусов разных марок для образовательных учреждений. В частности, получены автомобили марки «ГАЗ» – 71 единица, марки «УАЗ» – 18 единиц, марки «ПАЗ» – 27 единиц»,- отметил врио заместителя Председателя Правительства Мурад Казиев.
По словам председателя Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елены Павлюченко, это прекрасный подарок для детей, их родителей и для руководства школ: «Очень важно безопасно доставлять детей в школу, тем более в холодных погодных условиях. Я поздравляю все муниципалитеты с таким прекрасным подарком, желаю, чтобы все эти машины возили детей только за пятёрками в школу».
Депутат Государственной Думы ФС РФ Нурбаганд Нурбагандов поделился, что в прошлом году, будучи директором в школе, тоже получил автобус, и дети с удовольствием на нем ездят. 16 000 автобусов будет предоставлено школам по всей России в этом году.
«Нормативный срок эксплуатации автобусов составляет 10 лет. Как только срок истекает, муниципалитеты обращаются с заявкой на приобретение автобусов в министерство», - рассказал врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев.
Новый транспорт в торжественной обстановке приняли начальники Управлений образования муниципальных образований и директора школ.
Как поделился директор школы №14 г. Хасавюрт Гамзат Ибрагимов, автобус очень нужен был школе: «Сегодня наша школа получает прекрасный автобус. Дети в школу ходили пешком по несколько километров. У нас более тысячи учащихся, поэтому и автобус нам предоставили тоже большой, 31 посадочное место. Это наш первый школьный автобус».
До 20 ноября все 116 автобусов будут доставлены в образовательные организации.
116 школьных автобусов получили образовательные организации Дагестана
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 15:46
Торжественная церемония передачи школьных автобусов образовательным организациям состоялась сегодня, 29 октября, на центральной площади Махачкалы. Школы республики получили 116 единиц транспорта в рамках исполнения распоряжения Правительства РФ. Они закуплены за счет федерального бюджета.
«В рамках распоряжения Правительства РФ мы получили 116 автобусов разных марок для образовательных учреждений. В частности, получены автомобили марки «ГАЗ» – 71 единица, марки «УАЗ» – 18 единиц, марки «ПАЗ» – 27 единиц»,- отметил врио заместителя Председателя Правительства Мурад Казиев.
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