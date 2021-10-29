Глава Дагестана Сергей Меликов, представляя кандидатуру Амирханова и характеризуя деятельность Правительства региона за минувший год, отметил, что 2021 год был достаточно сложным, при этом проделано немало работы:

«Абдулпатах Гаджиевич год является Председателем Правительства. Год был очень непростой, сложный, потому что в этом году было необходимо по многим направлениям скорректировать работу и самого Правительства, и направления его деятельности по поддержанию социально-экономических позиций в республике.

На мой взгляд, это Правительству удалось, и, если сегодня мы не сделали каких-то ощутимых рывков по социально-экономическому развитию, то это может быть объяснено рядом причин.

Во-первых, бюджет, который принимался на 2021 год, принимался Правительством не под руководством Абдулпатаха Гаджиевича. Во-вторых, то, что у нас сегодня очень хорошие, серьезные стратегические контакты с федеральным центром – это заслуга Правительства, вице – премьеров, министров. В результате этих контактов мы сегодня получили возможность оформить инфраструктурный кредит в 10,5 млрд рублей в дотационном регионе на проектирование работ по строительству водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск.

Далее, под руководством Абдулпатаха Гаджиевича Правительством разработана документация и скорректирован не принимавшийся раньше проект по строительству и реконструкции новых объектов - махачкалинского коллектора и очистных сооружений в Махачкале и Каспийске. Мы недавно получили документ, подтверждающий, что все наши предложения приняты.

Под руководством Абдулпатаха Гаджиевича решалось множество вопросов, позволивших скорректировать деятельность Правительства в области развития сельского хозяйства. Например, по предварительной информации, мы стали лидерами по производству винограда. Также мы заняли приоритетные позиции по производству и наличию поголовья скота. Определились с мерами поддержки в части проведения мелиоративных работ и работ по борьбе с опустыниванием земель.

Под руководством Абдулпатаха Гаджиевича в этом году Правительством приняты усилия по реструктуризации строительного комплекса. Догнали отставание в строительстве большого количества социальных учреждений. Много вопросов решалось и в кризисных ситуациях, при возникновении природных, техногенных аварий. Абдулпатах Гаджиевич, а я ему такие полномочия делегировал, возглавлял всевозможные оперативные штабы по принятию мер оперативного реагирования.

«Считаю, что на сегодняшний день, исходя из проделанной за год работы, Правительство должно продолжить свою деятельность под его руководством», - сказал в ходе сессии Глава Дагестана Сергей Меликов.

Абдулпатах Амирханов со своей стороны поблагодарил за оказанное доверие главу региона и парламент республики.

Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров сообщил, что накануне представители фракций встретились с кандидатом на должность Председателя Правительства РД, задали все интересующие вопросы.

О поддержке со стороны фракции «Справедливая Россия - За правду» сообщил вице-спикер Камил Давдиев.

По результатам тайного голосования было принято решение поддержать предложенную кандидатуру Амирханова на пост премьер-министра Дагестана.