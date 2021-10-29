В Махачкале обсудили роль русской интеллигенции в социально-экономическом и культурном развитии Дагестана

28 октября в Махачкале прошла конференция «Роль русской интеллигенции в социально-экономическом и культурном развитии Дагестана», организованная Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан при поддержке Республиканского центра русского языка и культуры в рамках празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики.

В фойе Республиканского Дома дружбы гостей мероприятия встречал Народный хор русской песни. Все желающие могли ознакомится с примерами русского народного творчества, представленными городом Кизляром, Кизлярским и Тарумовским районами.

Участников и гостей конференции поприветствовал врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов. Он выразил сожаление по поводу того, что в мероприятии не смогли принять участие все желающие ввиду ограничений, действующих в Дагестане с 28 октября в соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

Врио министра отметил огромный вклад русской интеллигенции: учителей, врачей, инженеров в становление Дагестана, развитие всех его отраслей. По словам главы ведомства, нельзя представить себе всех достижений современного Дагестана без вклада в развитие нашей республики молодых юношей и девушек, самоотверженно посвятивших свою жизнь горским детям, открывших для них двери в мир знаний, искусства, культуры и литературы, научивших их русскому языку. Именно эти знания помогли Дагестану стать полноправной частью нашей страны, на равных войти в многонациональную семью народов России, разделяя с ними одни и те же ценности патриотизма, межнационального, межконфессионального мира и согласия.

«Они достойны глубокого уважения. Не зная языка, традиций, адатов, они рискнули приехать в Дагестан, обучали нас русскому языку, а сами обучались дагестанским языкам. И по завершении своего срока работы они не уехали: создали семьи, продолжили жить и работать на нашей земле, обретя здесь второй дом», - сказал Энрик Муслимов.

С приветствием к собравшимся обратилась также председатель Комитета по образованию и науке Народного Собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко.

С докладом о роли русской интеллигенции в социально-экономическом развитии Дагестана выступил главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, д.и.н., профессор Мирзабек Мирзабеков.

Первый заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Магомед Абидов выступил с сообщением о вкладе русских учителей в повышение образовательного уровня дагестанцев.

С историей становления здравоохранения в Республике Дагестан и роли в нем русской интеллигенции собравшихся ознакомила первый заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Джавгарат Исаева.

Заместитель главы Махачкалы Запир Алхасов рассказал о социально-экономическом и культурном развитии города Махачкалы.

Борис Гонцов, глава города Каспийска, выступил с докладом, посвященным роли русских специалистов в строительстве первенца дагестанской индустрии - поселка Двигательстрой.

О работе администрации Дахадаевского района по сохранению памяти о русских специалистах, внесших вклад в развитие района рассказала заместитель главы муниципалитета Алена Абдуллаева.

Роли русской интеллигенции в изучении и популяризации русского языка народами Дагестана посвятил свое выступление доктор педагогических наук, профессор Гамидулах Магомедов.

В свою очередь директор ГБУ РД «Республиканский центр русского языка и культуры» при Миннаце РД Руслан Луговой рассказал о деятельности руководимого им центра.

Участникам мероприятия также были продемонстрированы фрагменты фильмов «Как встречали русскую учительницу» (в с. Тлярош Чародинского района) и «Мир оставляю вам» – о медсестре Асе Денисенко.