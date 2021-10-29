Baza: в Европе тоже продают поддельные сертификаты о вакцинации, но покупают их россияне

Об этом сообщает издание Baza, корреспондент которого прровел расследование и даже купил поддельный сетрификат. Схема, пишет издание, такая же, как в России. Покупатель связывается с продавцом, например, в телеграме, отправляет данные и получает электронный сертификат о вакцинации западными препаратами. Процедура стоит от 150 до 800 евро. Документ проходит все проверки и фактически является действующим. По нему можно въехать во многие страны ЕС. После покупки дилер сказал, что по таким же сертификатам его клиенты якобы уже летали и продолжают летать в Европу из России. В России, напоминает Baza, еще с начала лета массово продают поддельные результаты тестов, а теперь и сертификат о сделанных прививках. Стоит это от 2 до 8 тысяч рублей.