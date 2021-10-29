Абдулпатах Амирханов поблагодарил Главу Республики Дагестан Сергея Меликова и парламент за оказанное доверие, а также рассказал об основных направлениях работы Правительства региона.

В первую очередь врио премьер-министра отметил, что Республика Дагестан имеет огромный потенциал развития. И в то же время, по словам Амирханова, по большинству показателей социально-экономического развития она отстаёт от других регионов Российской Федерации, и прежде всего по показателям, характеризующим уровень и качество жизни наших дагестанцев:

«В частности, уровень средней заработной платы и доходов населения в республике практически самый низкий. И это у нас, в крае мастеровых, трудолюбивых, предприимчивых людей.

Дагестан – один из немногих регионов, где всё еще сохраняются очереди в детские сады и школы с трёхсменным режимом обучения. И так практически во всех отраслях –здравоохранение, коммунальная инфраструктура, дороги.

Говорить о проблемах и перечислять их – легко, гораздо тяжелее их решать. Копились они годами, а решения требуются незамедлительные, при этом не всё можно решить одномоментно», - подчеркнул врио главы кабинета министров.

Вместе с тем, отметил Амирханов, за последние несколько лет немало сделано. Собственные доходы республики ежегодно увеличиваются, что позволяет решать стоящие насущные проблемы дагестанцев:

«Благодаря реализации национальных проектов и государственных программ республика практически превратилась в одну большую строительную площадку. Рост объемов финансирования Республиканской инвестиционной программы за последние 5 лет только из республиканского бюджета составил более чем восемь раз», - сказал он.

Подготовка квалифицированных кадров

По словам Амирханова, республика столкнулась с нехваткой специалистов строительных специальностей, что говорит о системной проблеме не только в строительной отрасли, где наряду с нехваткой рабочих рук выявились проблемы институтов проектирования, но и в сфере образования, как в высшем, так и в средне-специальном, где идет перекос в сторону одних специальностей, которыми рынок труда перенасыщен:

«Республике нужны инженера, высококвалифицированные агрономы, строители, проектировщики. Для этого нам нужно развивать и поддерживать среднее специальное и профессионально-техническое образование».

Агропромышленный комплекс

Ключевой отраслью для республики, как подчеркнул Абдулпатах Амирханов, по-прежнему, остается агропромышленный комплекс. Развитие сельского хозяйства определяет уклад жизни более половины населения, проживающего в сельской местности, и оказывает существенное влияние на экономику:

«Республика последние годы занимает лидирующие позиции в стране по сбору винограда, овощей, риса (209 тыс. тонн винограда – 1 место в РФ, около 1,5 млн. тонн овощей – 1 место в РФ, 111 тыс. тонн риса – 2 место в РФ, 4,5 млн. голов мелкого рогатого скота – 1 место в РФ).

Серьезными темпами развивается садоводство, идет закладка интенсивных садов, развивается тепличный комплекс. О востребованности дагестанской баранины вообще не стоит говорить. Она уже давно стала нашим национальным брендом.

Практически восстановлена рыбопромысловая отрасль. Способствовали всему этому и государственные меры поддержки. В то же время мы упустили вопросы переработки полученной продукции.

Производство сельхозпродукции растет, но нет достаточных мощностей для хранения полученного урожая, и как следствие производители продукции несут потери.

Важная роль должна быть отведена строительству оптово-распределительных центров, которые позволят сохранять плодоовощную продукцию на длительное время. Ведь именно здесь и создается добавленная стоимость. А это дополнительные рабочие места, налоги. Необходимо также комплексное обновление парка сельско-хозяйственной техники».

Промышленность

Отдельно врио премьер-министра Дагестана отметил необходимость восстановления и развития промышленного сектора. По данным Амирханова, в структуре внутреннего регионального продукта промышленность занимает лишь пятое место, в то время как в структуре налоговых поступлений это самая налогоёмкая отрасль: «Нам необходимо развивать перерабатывающую, пищевую промышлен-ность, промышленность строительных материалов, создавать условия для развития обувной промышленности, производства мебели. Безусловно, необходима всесторонняя поддержка и нашим флагманам промышленности – предприятиям оборонно-промышленного комплекса».

Транспортная инфраструктура

Актуальным, по мнению Абдулпатаха Амирханова, остаётся развитие транспортной инфраструктуры, в том числе повышение качества обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортной доступности:

«Республика обладает уникальным транзитно-логистическим потенциалом и его использование является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства. И пока узким местом здесь является перегруженность основной магистрали республики – федеральной автомобильной дороги «Кавказ». Вопрос её реконструкция обсуждался на разных уровнях, и расширение на всем протяжении этой дороги до четырех-полосной, со строительством обходов городов Хасавюрт, Дербент, Махачкала задача ближайших лет».

Туризм

Остановился в своем выступлении Абдулпатах Амирханов и на развитии туризма. По его словам, в этом направлении республика обладает большими возможностями:

«Мы видим, как республика превращается в туристический центр России. За 9 месяцев этого года республику посетили порядка одного миллиона человек (970 тыс.), что на 38 процентов больше аналогичного периода прошлого года. (ежегодное увеличение последних трех лет – 20-25 процентов). И здесь хотелось бы сделать акцент на развитии не только культурно-познавательного, пляжного, но и лечебного туризма, ведь в республике более 300 различных целебных источников, а также гастрономического, аграрного и эко-туризма. В этой части совместно с Минэкономразвития России прорабатываются планы по развитию Каспийского прибрежного кластера.

Важнейшим блоком предстоящей деятельности Правительства станет решение накопившихся инфраструктурных проблем. Посудите сами, как привлечь туристов на отдых у моря, куда мы сбрасываем неочищенные канализационные стоки? А отравления наших жителей некачественной питьевой водой, пропадающее электричество при первых же порывах ветра или дороги, которые превращаются в реки даже при незначительных дождях….

Поэтому уже сейчас нами принято решение о направлении бюджетных кредитов, предоставляемых Правительством РФ именно в инфраструктуру, которая потом позволить развивать нам территории, привлекать инвестиции. Прорабатывается вопрос обновления автопарка коммунальной техники муниципалитетов».

Решение проблемы долгостроев

Не менее важным для Правительства Дагестана, по словам Абдулпатаха Амирханова, является решение вопроса долгостроев: «Завершение их строительства, списание неликвидной части и вовлечение в хозяйственный оборот объектов с высокой степенью готовности станет для Правительства одной из первоочередных задач».

Развитие территориальных агломераций

«Мы неоднократно говорили о неравномерности развития наших районов и городов. И здесь вместе с проблемами обеспеченности инфраструктурой, социальными объектами возникают порой проблемы ограниченности территорий, нехватки земель.

В этой связи считаем целесообразным развитие территориальных агломераций, что позволит использовать потенциал нескольких территорий одновременно. Они будут являться опорными для отработки механизмов и опыта формирования и развития точек роста на все остальные территориально-отраслевые комплексы республики. Проводить эту работу будем одновременно развивая горную и предгорную зоны республики», -сказал Абдулпатах Амирханов.

Стратегия-2030

Данная концепция, как и вышеназванные вопросы, как отметил Абдулпатах Амирханов, заложены в проект Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года:

«Этот документ для нас станет базовым, и заложенные там основные положения будут приоритетами в нашей работе. Она синхронизирована с документами стратегического планирования Российской Федерации и СКФО и сопоставима с их целевыми индикаторами, а также с циклом бюджетного планирования.

Горизонт планирования Стратегии определен до 2030 года, но жизнь вносит свои коррективы, соответственно при необходимости будут внесены соответствующие изменения исходя из складывающейся ситуации. Она станет живым документом».

В заключение врио премьер-министра Дагестана заявил, обращаясь к депутатам, что намеренно не стал строить свое выступление оперируя цифрами и динамикой достижений. Ведь порой наша положительная динамика строится и на так называемой «низкой базе», от которой мы отталкиваемся:

«Главное, что мы с вами знаем о проблемах в социально-экономическом развитии республики не понаслышке и готовы к работе для реализации всех поставленных целей в единой команде.

У нас есть четкое видение нашего развития, конечной целью которого должно стать улучшение жизни рядового дагестанца не в цифрах, показателях освоения или динамике достижений, а в реальных осязаемых объектах, будь то современные детсады, школы, больницы, качественные дороги, и качественных услугах, как например, чистая питьевая вода, электроснабжение без отключений, качественное медицинское обслуживание и т.д. Для реализации всего необходима и ваша поддержка, уважаемые депутаты», - заключил Абдулпатах Амирханов.