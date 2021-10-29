Абдулпатах Амирханов: «Готовы к работе в единой команде»

Председатель Правительства Дагестана, выступая на сессии республиканского парламента, поблагодарил Главу региона Сергея Алимовича Меликова за оказанное доверие и предложение Народному Собранию Дагестана на рассмотрение и согласование его кандидатуры на должность премьер-министра.

Говоря о планах работы, Амирханов отметил, что Республика Дагестан имеет огромный потенциал развития. И в то же время по большинству показателей социально-экономического развития отстаём от других регионов России, и прежде всего по показателям, характеризующим уровень и качество жизни наших дагестанцев. В частности, уровень средней заработной платы и доходов населения в республике практически самый низкий. И это у нас, в крае мастеровых, трудолюбивых, предприимчивых людей.

Дагестан – один из немногих регионов, где всё еще сохраняются очереди в детские сады и школы с трёхсменным режимом обучения.

И так практически во всех отраслях –здравоохранение, коммунальная инфраструктура, дороги. Говорить о проблемах и перечислять их – легко, гораздо тяжелее их решать. Копились они годами, а решения требуются незамедлительные, при этом не всё можно решить одномоментно.

Уважаемые депутаты! Сегодня я намеренно не стал строить свое выступление оперируя цифрами и динамикой достижений. Ведь порой наша положительная динамика строится и на так называемой «низкой базе», от которой мы отталкиваемся.

Главное, что мы с вами знаем о проблемах в социально-экономическом развитии республики не понаслышке и готовы к работе для реализации всех поставленных целей в единой команде.

У нас есть четкое видение нашего развития, конечной целью которого должно стать улучшение жизни рядового дагестанца не в цифрах, показателях освоения или динамике достижений, а в реальных осязаемых объектах, будь то современные детсады, школы, больницы, качественные дороги, и качественных услугах, как например, чистая питьевая вода, электроснабжение без отключений, качественное медобслуживание и т.д.