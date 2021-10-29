«Дагестан превращается в туристический центр России» — Абдулпатах Амирханови

Одним из них, как отметил Амирханов, является вопрос развития туризма. По его словам, в этом направлении республика обладает большими возможностями:

«Мы видим, как республика превращается в туристический центр России. За 9 месяцев этого года республику посетили порядка одного миллиона человек (970 тыс.), что на 38 % больше аналогичного периода прошлого года.

И здесь хотелось бы сделать акцент на развитии не только культурно-познавательного, пляжного, но и лечебного туризма, ведь в республике более 300 различных целебных источников, а также гастрономического, аграрного и эко-туризма. В этой части совместно с Минэкономразвития России прорабатываются планы по развитию Каспийского прибрежного кластера.

Важнейшим блоком предстоящей деятельности Правительства станет решение накопившихся инфраструктурных проблем.

Посудите сами, как привлечь туристов на отдых у моря, куда мы сбрасываем неочищенные канализационные стоки? А отравления наших жителей некачественной питьевой водой, пропадающее электричество при первых же порывах ветра или дороги, которые превращаются в реки даже при незначительных дождях….

Поэтому уже сейчас нами принято решение о направлении бюджетных кредитов, предоставляемых Правительством РФ именно в инфраструктуру, которая потом позволить развивать нам территории, привлекать инвестиции», — сказал Амирханов.