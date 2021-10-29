Как сообщил начальник УЖКХ города Махачкалы Шамиль Магомедов, в текущем году запланирован ремонт центральной улицы микрорайона Учхоз – улицы Даганова. До начала работ мэр Махачкалы Салман Дадаев с выездом на место указал на необходимость полного обследования инженерной инфраструктуры всей улицы.
Было выявлено несколько проблем, в числе которых сужение диаметра трубы водоотведения и засоренность смотрового колодца. Салман Дадаев взял под контроль данный вопрос и поручил устранить проблему в кратчайшие сроки.
Так, по итогу, был произведен демонтаж участка трубы диаметром 600 мм и заменен на трубу 1000 мм, что позволило увеличить пропускную способность.