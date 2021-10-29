ЗАМАНА - Улицу Даганова в Махачкале избавили от подтоплений при осадках

Улицу Даганова в Махачкале избавили от подтоплений при осадках

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29 октября, 2021. Пятница 09:54

ЦУР РД получил массу обращений от жителей микрорайона Учхоз города Махачкалы, которые жаловались на сильные подтопления в период обильных осадков. На участке улицы Даганова, прилегающей к путепроводу, через канал Октябрьской революции ливневые сети не справлялись с объёмами воды.

Улицу Даганова в Махачкале избавили от подтоплений при осадках
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Как сообщил начальник УЖКХ города Махачкалы Шамиль Магомедов, в текущем году запланирован ремонт центральной улицы микрорайона Учхоз – улицы Даганова. До начала работ мэр Махачкалы Салман Дадаев с выездом на место указал на необходимость полного обследования инженерной инфраструктуры всей улицы.

Было выявлено несколько проблем, в числе которых сужение диаметра трубы водоотведения и засоренность смотрового колодца. Салман Дадаев взял под контроль данный вопрос и поручил устранить проблему в кратчайшие сроки.

Так, по итогу, был произведен демонтаж участка трубы диаметром 600 мм и заменен на трубу 1000 мм, что позволило увеличить пропускную способность.

 

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