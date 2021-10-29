На что предприниматели Дагестана могут рассчитывать в период нерабочих дней

Правительство РФ учитывает сложности бизнеса, связанные с введением нерабочих дней, поэтому с 1 ноября по 15 декабря стартует прием заявок на получение компенсации за нерабочие дни малому и среднему бизнесу. Единовременные выплаты размером один МРОТ на каждого занятого на предприятии будут выделены в виде грантов. Вместе с тем, предприниматели смогут получить выгодные кредиты со ставкой 3% годовых с возможностью не вносить платежи первые шесть месяцев. Такое поручение озвучил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Агентством по предпринимательству и инвестициям РД в 2020 году выдано 108 микрозаймов на общую сумму 311,1 млн рублей субъектам малого и среднего бизнеса республики. Также были предоставлены субсидии 14 субъектам на общую сумму 9,92 млн рублей на субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга оборудования и сельскохозяйственной техники.

«В прошлом году, когда ситуация с пандемией вынуждала вводить частые ограничения и изоляцию, малый и средний бизнес оказались в зоне риска. Я понимал, что и наше предприятие может получить урон. У меня присутствовал некий скептицизм к мерам помощи, которые оказывало государство, но он вскоре развеялся. Возможные убытки не оставляли выбора, и я стал вникать в условия господдержки. Я понял, что в такой ситуации это оптимальный из всех возможных вариантов избежать потери. Мне предоставили микрозайм на 2 года в размере 2,5 млн рублей под 2,4%. Хотелось бы, конечно, чтобы срок был увеличен до 3 лет, но и при таких условиях это большая помощь», - поделился руководитель Каспийского завода торгового оборудования Арсен Алимов.

Всего в 2020 году финансовая поддержка была оказана 206 предпринимателям Дагестана.

На внеочередном заседании Оперативного штаба Сергей Меликов поручил принять исчерпывающие меры, чтобы некоторые работодатели не попытались воспользоваться ситуацией, начав сокращение сотрудников.

«Сергей Меликов поручил Минтруду, Минэкономразвития, другим ведомствам отслеживать возможные риски и при необходимости докладывать с предложениями, в том числе по установлению мер господдержки», - отметили в пресс-службе Администрации Главы РД.

В настоящее время Агентством по предпринимательству и инвестициям РД разработан новый антикризисный продукт по поддержке малого и среднего бизнеса. Он будет реализован на базе микрофинансовой компании «Даглизингфонд».

«Данная мера предусматривает в период с 1 по 30 ноября 2021 года кредит суммой до 500 тыс. рублей со ставкой 3% и сроком до 12 месяцев. Также разработанный продукт включает отсутствие залогового обеспечения и отсрочку платежа до 3 месяцев», - сообщил руководитель агентства Хаджимурад Абашилов.