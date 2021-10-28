ЗАМАНА - Профориентацию на выставке "Лаборатория будущего" в Дагестане пройдут 3,6 тыс. школьников

Профориентацию на выставке "Лаборатория будущего" в Дагестане пройдут 3,6 тыс. школьников

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28 октября, 2021. Четверг 18:23

Более 3,6 тыс. дагестанских школьников пройдут профориентационные тесты по итогам работы мультимедийной выставки-тестировании "Лаборатория будущего" на площадке исторического парка в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мультимедийного комплекса.

Профориентацию на выставке "Лаборатория будущего" в Дагестане пройдут 3,6 тыс. школьников
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Выставка "Лаборатория будущего" состоит из интерактивных квестов, пройдя которые гости могут познакомиться с более чем 30 профессиональными отраслями и более чем 300 профессиями.

"В рамках мультимедийной выставки-тестировании "Лаборатория будущего", которая открылась 15 октября на площадке исторического парка в Махачкале профориентационные тесты прошли более 600 дагестанских школьников. Планируют посетить еще более 3 тыс. школьников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ежедневно экспозицию посещают около 100 учащихся.

 

"Выставка будет работать до 30 ноября", - добавили в пресс-службе исторического парка.

Программа "Билет в будущее" инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" для учащихся 6-11 классов. Основными ее направлениями являются такие компетенции, как "Информационные технологии", "Туризм", "Сельское хозяйство", "Энергетика", "Здоровье", "Городская среда" и т. д.

 

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