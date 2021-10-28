ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» повысили надёжность электроснабжения посёлка Сулак в Дагестане

«Россети Северный Кавказ» повысили надёжность электроснабжения посёлка Сулак в Дагестане

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28 октября, 2021. Четверг 12:00
«Россети Северный Кавказ» повысили надёжность электроснабжения посёлка Сулак в Дагестане

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» реализовали комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения посёлка Сулак.

«Россети Северный Кавказ» повысили надёжность электроснабжения посёлка Сулак в Дагестане
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В компании отмечают, что электросетевая инфраструктура населенного пункта подвергается повышенным нагрузкам во время холодов из-за массового использования электрообогревателей.

Чтобы обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение жителей поселка в предстоящий зимний период, энергетики заменили два километра оголённого провода на самонесущий изолированный, 25 дефектных железобетонных опор и один трансформатор. Кроме того, специалисты отремонтировали семь комплектных трансформаторных подстанций, провели расчистку трасс воздушных линий 10 кВ, питающих посёлок. 

Стоит заметить, что Сулак будет включен в программу подготовки электросетевых объектов Республики Дагестан к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. В рамках указанной программы в населенном пункте заменят два километра оголённого провода на самонесущий изолированный, отремонтируют пять комплектных трансформаторных подстанций и установят два новых трансформатора мощностью 400 кВА каждый. 

 

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