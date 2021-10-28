В интервью «Дагправде» врио министра энергетики и ЖКХ Ризван Мурадов рассказал о решении ключевых вопросов и проблем. Как улучшить ситуацию в сфере ТЭК и ЖКХ? Как проходит подготовка к зиме? Будет ли подача тепла в дома ранее обозначенного срока? Каковы перспективы с ценами на топливо? Узнаем у руководителя энергетического ведомства.

– Какие ремонтные мероприятия проводятся на данный момент в целом по республике и в Махачкале в частности, нацеленные на улучшение качества и эффективности энергоснабжения потребителей? Какой объём работы выполнен по этой части и что планируется сделать?

ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» реализуются мероприятия в рамках программы по подготовке электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду на сумму 379 млн рублей. На сегодня работы выполнены на 85 %, завершение ее реализации предусматривается до 1 ноября текущего года.

В рамках программы реализуются мероприятия направленные на обеспечение надежности энергоснабжения потребителей. В частности, ведется работа по замене и выправке опор, замене проводов и установке дополнительных разъединителей, ремонту трансформаторных подстанций.

Добавлю, что темпы работы по подготовке к отопительному сезону были существенно замедлены из-за прошедших ливневых дождей. В горах из-за сильных селевых потоков, камнепадов и оползней повредились опоры линий электропередачи. Был объявлен режим ЧС в Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и на Бежтинском участке. Поэтому основные силы пришлось сосредоточить на ликвидацию этих технологических нарушений и аварийно-восстановительные работы.

Что касается Махачкалы, то Россети предоставят для города 52 комплектных трансформаторных подстанции, в том числе на первом этапе — 15. В настоящее время доставлено в республику 8 подстанций, еще 7 ожидаем в ближайшее время.​ ​

– Какова ситуация с неплатежами за услуги ЖКХ со стороны юридических и физических лиц? Какие шаги, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы привить дагестанцам культуру своевременной и полной оплаты?

– Спасибо за вопрос. На самом деле это актуальная тема не только для нашей республики, но и для других регионов страны.

По моему мнению, муниципальные образования и ресурсоснабжающие организации должны проводить широкую информационно-разъяснительную работу, объяснять людям, что несвоевременная оплата вызывает проблемы с подготовкой к зимнему сезону и с проведением необходимых мероприятий.​

Эффективную работу организаций ЖКХ и ТЭК невозможно обеспечить без высокой собираемости платежей за коммунальные услуги. За счет этих платежей ресурсоснабжающие организации должны ремонтировать и заменять ветхие сети, модернизировать оборудование и т.д. На данный момент в среднем по республике уровень платежей за жилищно-коммунальные услуги составил 64%. Это на 16% выше по сравнению с показателями за первый квартал текущего года. Такие позитивные сдвиги не могут не радовать. Тем не менее, дебиторская задолженность ресурсоснабжающих организаций составляет более 33 млрд рублей, из которых задолженность населения по оплате за потребленные коммунальные ресурсы – 24 млрд рублей (71 %).

Для улучшения ситуации с платежами, Правительством РД и реализуется План мероприятий, направленных на повышение собираемости коммунальных платежей и обеспечение балансировки экономических моделей предприятий коммунального комплекса и энергетики Дагестана.

– Паспорта готовности к отопительному сезону получили все города, кроме Дагестанских Огней. В чем проблема, и почему город не получил этот документ? Столкнулись ли другие муниципалитеты с трудностями при подготовке объектов ЖКХ к работе в холодный период?

– Должен признать, что процесс подготовки к осенне-зимнему периоду всегда был нелегким. Связано это в первую очередь с тем, что наши котельные, а также тепловые пункты были в основном построены очень давно, практически все они нуждаются в реконструкции, модернизации, а где-то в тотальной замене на более современные.

В Дагестанских Огнях эксплуатируются аварийные котлы с истекшим сроком эксплуатации. Их техническое состояние не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Уровень износа инженерных сетей теплоснабжения городского округа составляет 82%, а котельного оборудования – 95 %. Однако отсутствие паспорта готовности к отопительному сезону не означает, что дома останутся без тепла. Сейчас проводятся все необходимые работы по подготовке и устраняются ранее выявленные недочёты. Кроме того, по информации администрации города, полностью подготовлен жилищный фонд для приема тепла.

Та мера поддержки по ремонту и замене отопительной инфраструктуры, которую оказывает Правительство РД, я назвал бы историческим событием, потому что в Дагестанских Огнях по сей день эксплуатируются котлы 1943 года производства.​ ​ ​

– Рассматривается ли подача отопления в дома не в обозначенные сроки, а с наступлением холодов?

– По установленному законодательству, если 5 дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже 8 градусов Цельсия, органы местного самоуправления принимают решение о начале отопительного сезона. Более того, власти обязаны подать тепло в многоквартирный жилищный фонд. Минэнерго республики, в свою очередь, направило в адрес муниципалитетов обращение об обеспечении подачи тепла.

– В этом году вышел указ Президента страны Владимира Путина о бесплатной догазификации частных домов, который предусматривает подведение газа к земельному участку каждого жителя. Как проходит реализация программы догазификации в Дагестане?

– Действительно, в газифицированных населенных пунктах планируется подвести газ до земельного участка домовладения без привлечения средств граждан. Наше министерство совместно со структурными подразделениями компании «Газпром» и администрациями муниципальных образований провело инвентаризацию тех объектов капитального строительства, которые подлежат догазификации. Есть также разработанный план-график догазификации населенных пунктов республики. Продолжается сбор заявок граждан, что позволит определить фактические объемы работ. Ответственность за проведение этих мероприятий лежит на едином операторе газификации. У нас таковым является ООО «Газпром газификация», как и во многих других регионах РФ.

– Какой пакет документов необходим для бесплатного подключения?

– В первую очередь нужно иметь правоустанавливающие документы на земельный участок и домовладение, ситуационный план, паспорта и контактные данные. Также добавлю, что заявку можно оставить на Едином портале Госуслуг, в МФЦ, на сайте газораспределительной организации и Единого оператора газификации.

– Чем объяснить нестабильность и взлеты цен на автомобильное топливо в республике? Стоит ли ожидать их снижения или, по крайней мере, стабилизации?​

–Это общероссийская проблема, возникшая из-за роста биржевых цен. Рост биржевых цен связан с увеличением экспорта газа зарубеж. Соответственно резко сократились и объемы сжиженного углеводородного газа, поставляемого на внутренний рынок. Ситуацию с ценами на газ усугубляет плановый ремонт на крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводах. Также одной из основных причин увеличения цен является авария на Уренгойском заводе ООО «Газпром переработка».

Минэнерго Дагестана, в свою очередь, на постоянной основе взаимодействует с Ассоциацией владельцев автозаправочных станций, которой рекомендовано придерживаться экономически обоснованных цен на республиканском рынке.

Вместе с тем по информации Ассоциации владельцев автозаправочных станций республики, в ближайшее время ожидается постепенный спад цен на нефтепродукты, в том числе на СУГ, в связи со снижением цен на бирже.

Источник: Дагестанская правда