Президиум дагестанского парламента внес изменения в повестку дня четвертой сессии Народного Собрания РД



В повестку дня четвертой сессии включен вопрос «О назначении мировых судей». Депутатам предстоит дать согласие на назначение восьми судей на судебные участки городов и районов республики.



Главным на сессии станет вопрос «О даче согласия для назначения на должность Председателя Правительства Республики Дагестан».



Председатель парламента Заур Аскендеров отметил, что Главой Дагестана Сергеем Меликовым для дачи согласия на назначение Председателем Правительства Республики Дагестан в Народное Собрание РД представлена кандидатура Амирханова Абдулпатаха Гаджиевича, ранее работавшего в той же должности.



Президиум внес вопрос в повестку дня сессии.



Депутатам предстоит также дать согласие на назначение на должность аудитора Счетной палаты Республики Дагестан Бейдулаха Мирзоева, кандидатуру которого внес Глава республики.



На сессии предполагается обсудить и принять решение по проекту закона «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».



Временно исполняющий обязанности министра финансов Юнус Саадуев ознакомил членов Президиума с основными изменениями. Он отметил, что предлагаемый проект закона предусматривает изменения в параметрах бюджета как по доходной, так и расходной части, а также по источникам финансирования.



Доходная часть бюджета увеличивается в целом на 12 млрд 52 млн рублей – в основном за счет федеральных бюджетных трансфертов в сумме более 8 млрд рублей и прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов в объеме 2,8 млрд рублей.



Дополнительные средства выделяются на обеспечение выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также на ежемесячные выплаты на детей; страхование на случай временной нетрудоспособности, связанной с материнством. Дополнительные средства закладываются также на социальные выплаты безработным гражданам, оплату ЖКУ отдельных категорий граждан м другие мероприятия, отметил врио министра финансов.



Выступивший затем Председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров констатировал, что проект закона подготовлен в соответствии с бюджетным законодательством, но вместе с тем вызывает озабоченность, что кассовое освоение бюджетных средств 6 министерств и ведомств составляет менее 70 процентов.



Он обратил внимание главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей мероприятий национальных проектов и государственных программ на необходимость своевременного уточнения объемов финансирования, перечня программных мероприятий и целевых показателей.



Первый заместитель Председателя парламента Юрий Левицкий поинтересовался, какие меры предпринимаются Правительством для улучшения ситуации с освоением бюджетных средств, чтобы ситуация не повторялась из года в год и возможно ли неосвоенные средства использовать в следующем году.



Первый заместитель Председателя Правительства Нюсрет Омаров, отвечая на вопрос отметил, что ситуация постепенно выравнивается. Остатки средств на счетах образовались из-за некачественной и несвоевременно составленной проектно- сметной документации, нехваткой земельных участков пригодных для строительства и большим количеством запланированных объектов.



Председатель парламента Заур Аскендеров подчеркнул важность своевременного освоения бюджетных средств. «На этот вопрос необходимо обратить серьезное внимание и предотвратить подобное в будущем. Предлагаю комитетам Народного Собрания включиться в работу и оказать содействие Правительству»,- подчеркнул спикер парламента.



На четвертой сессии депутатам предстоит рассмотреть проекты законов «О резервном фонде Республики Дагестан» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Дагестан».



Предполагается также заслушать вопрос «Об отзыве на проект федерального закона № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»», подготовленный Комитетом Народного Собрания по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.